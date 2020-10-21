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Çöpe atacağı valizi otobüs durağına bırakınca polisleri alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının çöpe atacağı valizi otobüs durağında unutması polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yenicuma mahallesi Tanjant Yolu üzerinde otobüs durağına bırakılan şüpheli valizi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının çöpe atacağı valizi otobüs durağında unutması polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yenicuma mahallesi Tanjant Yolu üzerinde otobüs durağına bırakılan şüpheli valizi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin bulunduğu otobüs durağı çevresini emniyet şeridine alarak çevirirken, valizin yanına kimse yaklaştırılmadı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ekip, çantayı inceledikten sonra fünye ile patlatmak için hazırlandığı sırada valizin sahibi kadın polislerin yanına gelerek valizin kendisine ait olduğunu çöpe atacağı valizi otobüs durağında unuttuğunu söyledi.
Bomba uzmanı ve beraberindeki polis daha sonra valizin sahibi kadına valizi açmasını istedi. Açılan valizden bir şey çıkmazken isminin Naide S. olduğu öğrenilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın şokunu üzerinde atamayarak zaman zaman gülen Naide S, “Bunu bıraktık gittik. Eşim İstanbul’a gidecekti. Bir şeyler alayım dedim daha sonra gelip alacaktık. Bunu aslında çöpe atacaktık. İçinde bir şey yoktu bir şey alıp koyup İstanbul’a yollayacaktım. Zaten eskiydi. Gelinim durduğu evden aldı da buraya geldi” dedi.

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