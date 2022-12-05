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Çöpe atanlar bin pişman! Elma kabuğunun faydaları duyanları şaşırtıyor

05.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğiniz meyve ve sebzelerin kabuklarını genellikle çöpe atıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz! Bu kabukların öyle faydaları ki duyanlar şok oluyor. En faydalı meyve kabukları arasında bulunan elma kabuğunun faydalarını duyduktan sonra bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

Çöpe atanlar bin pişman! Elma kabuğunun faydaları duyanları şaşırtıyor

Elma kabuğu, meyvenin içinde bulunan bazı bileşenlerin bir kısmını içerebilir ve bu bileşenler insan sağlığı için faydalı olabilir. Örneğin, elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler de vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlar.

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI

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  • Elma kabuğu içerisinde bulunan pektin adlı bir bileşen, vücudun sindirim sistemini düzenler ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.Elma kabuğu içerisinde bulunan flavonoidler, vücutta bulunan serbest radikallerin etkisini azaltarak vücuda koruma sağlar. Bu sayede vücutta oluşabilecek bazı kanser türlerinin gelişimini önler.
  • Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücutta oluşabilecek enfeksiyonlarla daha kolay mücadele edilebilir.
  • Elma kabuğu, düzenli olarak tüketilmesi mümkün olan bir besin maddesidir. Bu sayede vücutta bulunan enerji seviyesi düzenli olarak korunabilir ve düzenli bir kilo kontrolü sağlanabilir.
  • Elma kabuğu içeriğinde bulunan bazı antioksidanlar, vücutta bulunan hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu sayede ciltteki kırışıklıkların oluşumu önlenmiş olur.
  • Elma kabuğu, insanların düzenli olarak tüketebilecekleri bir besin maddesidir. Bu sayede vücudun içinde bulunan zararlı maddelerin düzenli olarak atılması sağlanabilir. Bu sayede vücutta oluşabilecek bazı sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

ELMA KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

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Elma kabuğu cildinize faydalar sağlar, çünkü içerisinde bol miktarda doğal mineraller, vitaminler ve antioksidanlar bulunur. Bu maddeler cildinizi yumuşatarak nemlendirir ve cildinizi yıpranmış hücrelerden arındırır. Ayrıca elma kabuğu, cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Cildi kurutmayan bir doğal exfolianttır ve cildinizin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT SAĞLAR

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Yüze elma kabuğu sürmek, cilt bakımı açısından faydalı olabilir. Elma kabuğu, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, elma kabuğu ciltteki çizgileri azaltmaya yardımcı olabilir ve cildi nemlendirici bir etkiye sahiptir. Ancak, herkesin cilt tipine ve cilt bakımı ihtiyaçlarına göre farklı etkiler gösterebilir, bu nedenle en iyisi bir dermokozmetik uzmanına danışmak ve onun tavsiyelerini dikkate almaktır.

ÖKSÜRÜK İÇİN BİREBİR

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Elma kabuğu, öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olur. Öksürük için elma kabuğu, soğuk suda birkaç dakika kaynatılıp, süzülüp içilebilir. Elma kabuğu ayrıca vücudu doğal bir şekilde temizler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

ELMA KABUĞU NASIL TÜKETİLİR?

Elma kabuğu tüketmek için, elmayı yıkayıp soyduktan sonra kabuğunu soyabilirsiniz. Daha sonra kabuğu dilimleyerek ya da kurutarak çerez olarak da tüketebilirsiniz. Ancak, elma kabuğu tüketilirken dikkat etmeniz gereken bir şey var: Elma kabuğu, bazı bileşenleri nedeniyle mide bulantısı yapabilir. Bu nedenle, elma kabuğunu tüketirken miktarını kontrol etmeniz ve tüketiminizi sınırlandırmanız önerilir.

ELMA KABUĞU ÇAYI NE İŞE YARAR?

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Elma kabuğu çayının içeriğinde bulunan bazı bileşiklerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Örneğin, elma kabuğu çayı içeriğinde bulunan polifenoller ve flavonoidler vücutta bulunan serbest radikalleri yok etmeyi mümkün kılan antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede elma kabuğu çayı, vücutta bulunan serbest radikallerin neden olduğu hasarları önleyebilir ve böylece vücudun savunma sistemini güçlendirebilir.

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Ayrıca elma kabuğu çayı içeriğinde yer alan bileşiklerin bazılarının idrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede elma kabuğu çayı, idrar söktürücü bir etki yaparak vücuttan atılmayan su ve toksinlerin düzenli bir şekilde atılmasına yardımcı olabilir.

ELMA KABUĞU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

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Elma kabuğu çayı, elma kabuğu parçalarının kaynatılmasıyla hazırlanır. Öncelikle, elma kabuklarının yıkanıp, ince bir şekilde kıyılması gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Kıyılmış elma kabuklarını bir tencereye alın ve yeterli miktarda su ile birlikte kaynatın.
  • Kaynayan elma kabukları, birkaç dakika içinde suyun rengini ve aromasını alacaktır.
  • Bu noktada çayın tat ve kıvamına göre, isteğe bağlı olarak biraz şeker ekleyebilirsiniz.
  • Hazırladığınız çayı, süzgeç yardımıyla bir fincana doldurularak servis edebilirsiniz.

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