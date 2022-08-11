Çöpe atılacak yünlerin içinden servet çıktı! Yorgancı şaşkına döndü: Bana tuzak mı kuruldu?

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen olayda, annesinden kalma yünleri yorgancıya veren ve kabartılmasını isteyen Gülcan A. yünlerin içinden altın çıktığını duyunca şaşkına döndü. Yünlerden yastık yapılması karşılığında müşteri Gülcan A. ile 200 lira karşılığında anlaşan yorgancı Bayram Akgün, altınları kız kardeşinin bulduğunu söyledi.

'BANA TUZAK MI KURULDU?'

Sabah'ın haberine göre, gördükleri karşısında şaşıran kız kardeş Gülter Akyol, kese içindeki altınları görünce ilk önce 'Bana tuzak mı kuruldu? Biri benimle oyun mu oynuyor?' şeklinde düşünmeye başladı. Ağabey Bayram Akgün, daha sonra söz konusu durumu müşteri Gülcan A.'ya WhatsApp'tan bildirerek 17 adet kulplu Reşat altını buldukları müjdesini verdi.

Müşteri Gülcan A., Bayram Akgün'e Watsapp'tan yazdığı mesajda teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Altınları gönderdiniz. Sağolun" dedi. Akgün de, "Cümlemizden inşallah. Sizin olan sizindir. Biz olması gerekeni yaptık" diye yanıt verdi. Daha sonra Gülcan A.'nın oğlu dükkana gelerek altınlarını teslim aldı.

''OLMASI GEREKEN BUYDU HEMEN TESLİM ETTİK''

Akgün, "Rahmetli dedem Eyüp Akgün Urla'nın ilk yorgancısı. Altınları bulunca hiç düşünmeden hemen sahibine ulaştık ve teslim ettik. Olması gereken buydu zaten. Bir daha olsa bir daha aynı şeyi yaparım. Bazı insanlar fotoğrafta 15 altın var diyebilir. Fotoğraf çekerken çalışanlarımız altınlardan ikisini inceliyorlardı. Müşterimize toplamda 17 altın teslim ettik" dedi.

''ÇÖPE ATACAKLARMIŞ''

Anne Nazlı Akgün ise, "Makinede dikiş dikerken başörtülü bir kadın müşteri geldi. Annesinden kalma yünlerin kabartılmasını istedi. Normalde yünleri çöpe atacaklarmış. Son anda yastık yapmaya karar vermişler. Kabartma işlemi bitince haber vereceğimizi söyledik. Müşteri dükkandan ayrıldı. Kızım kabartma işlemini yaparken bir kese buldu. Keseden 17 adet kulplu altın çıktı'' diyerek durumu anlattı.



