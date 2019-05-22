Mersin Mezitli Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile bir araya gelerek tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan bir park inşa etti. Limanda atıl bulunan hurdalar parka dönüştürüldü.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Mezitli Belediyesi’nden Peyzaj Mimarı Gülistan Şimşek, projenin amacını anlattı: “Liman (yönetimi) kullanmadığı birçok atık malzemesi olduğunu ve bunları değerlendirmek istediğini söyledi. Biz de çocuklar için çevre bilincinin oluşturulması açısından böyle bir planlama yaptık… Burası düzenlenmemiş bir park alanıydı. Biz buraya, "en çevreci park” anlayışıyla, hem geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilmesi hem de çevre bilincinin oluşturulması amacıyla bir park inşa ettik.”

Park oluşturulurken zeytin ağacı köklerinden, otomobil lastiklerinden, hurda halindeki ahşap malzemelerden ve atıl durumda bulunan zincirlerden yararlanıldı. İki hafta önce açılan parka Mersin’in doğal bitki örtüsünde bulunan ağaç ve çiçekler ekildi.

Beton değil yumuşak zemin

Şimşek, parkta hiç sert zemin malzemesi kullanılmadığını söylüyor: “Yürüyüş parkurunda kullanılmış plastik malzemeden bordür yaptık. Yollar için kiremit irmiği kullandık. Beton park değil kesinlikle.”

Parkta çocuk oyun alanının zemini de çim. Oyun grupları da yine hurdadan çıkarılan ahşap ve plastik malzemeden oluşuyor.

