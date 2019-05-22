HABER

Çöpe Atılacaklardı "Park" Oldular

22.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

Mersin Mezitli Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile bir araya gelerek tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan bir park inşa etti. Limanda atıl bulunan hurdalar parka dönüştürüldü

Çöpe Atılacaklardı "Park" Oldular

Mersin Mezitli Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile bir araya gelerek tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan bir park inşa etti. Limanda atıl bulunan hurdalar parka dönüştürüldü.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Mezitli Belediyesi’nden Peyzaj Mimarı Gülistan Şimşek, projenin amacını anlattı: “Liman (yönetimi) kullanmadığı birçok atık malzemesi olduğunu ve bunları değerlendirmek istediğini söyledi. Biz de çocuklar için çevre bilincinin oluşturulması açısından böyle bir planlama yaptık… Burası düzenlenmemiş bir park alanıydı. Biz buraya, "en çevreci park” anlayışıyla, hem geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilmesi hem de çevre bilincinin oluşturulması amacıyla bir park inşa ettik.”

Park oluşturulurken zeytin ağacı köklerinden, otomobil lastiklerinden, hurda halindeki ahşap malzemelerden ve atıl durumda bulunan zincirlerden yararlanıldı. İki hafta önce açılan parka Mersin’in doğal bitki örtüsünde bulunan ağaç ve çiçekler ekildi.

Beton değil yumuşak zemin

Şimşek, parkta hiç sert zemin malzemesi kullanılmadığını söylüyor: “Yürüyüş parkurunda kullanılmış plastik malzemeden bordür yaptık. Yollar için kiremit irmiği kullandık. Beton park değil kesinlikle.”

Parkta çocuk oyun alanının zemini de çim. Oyun grupları da yine hurdadan çıkarılan ahşap ve plastik malzemeden oluşuyor.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
‘Nükleer Savaş Tehlikesi Son 70 Yılın En Üst Seviyesinde’‘Nükleer Savaş Tehlikesi Son 70 Yılın En Üst Seviyesinde’
James Jeffrey’den SDG ve İdlib MesajlarıJames Jeffrey’den SDG ve İdlib Mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama: Kimyasal saldırıları tespit ettik

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.