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Çöpe atılan cam şişeleri sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, emekli İngilizce öğretmeni Gonca Urgancı (67), çöpten topladığı cam şişeleri boyayıp süsleyerek dekoratif eşya haline getiriyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, emekli İngilizce öğretmeni Gonca Urgancı (67), çöpten topladığı cam şişeleri boyayıp süsleyerek dekoratif eşya haline getiriyor. Bugüne kadar yüzlerce şişeyi geri dönüşüme kazandıran Urgancı, "Emek verildiğinde çöp bile sanat eseri haline gelebiliyor" diye konuştu.
İki çocuk annesi Gonca Urgancı, emekli olduktan sonra resim ve el sanatları çalışmalarına yöneldi. Boş vakitlerinde hobi amacıyla ip örgü, ahşap boyama ve ayna yapımı gibi uğraşlar edinen Urgancı, daha sonra boş cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılabileceği fikri üzerine bu alana odaklandı. Yaklaşık 2 yıldır cadde ve sokaklardan cam şişe toplayan, yakınlarının getirdiği şişeleri de değerlendiren Urgancı, evinin mutfağını atölyeye, yemek masasını da tezgaha dönüştürdü. Balkonunda biriktirdiği bu şişeleri çeşitli renklerle özenle boyayan Urgancı, ardından alçı ve nişasta karışımıyla elde ettiği seramik hamurunu şekillendirerek şişeyle bütünleştiriyor. Son olarak dantel örgüleri cam şişelere giydirip çalışmasını sonlandırıyor. Yaklaşık 2 saatte bir cam şişeyi süsleyen Urgancı, ürettiği bu süs eşyalarını yakınlarına dekoratif obje olarak kullanmaları için hediye ediyor.
'BENİM İÇİN HİÇBİR ŞEY ÇÖP DEĞİL'
Şişelerden süs eşyaları üretmenin en sevdiği hobisi olduğunu kaydeden Urgancı, doğada hiçbir şeyin çöp olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Boş zamanlarımda şişe boyama ve süsleme yapıyorum. Bu yaptığım çalışmalarla atık şişeleri değerlendiriyorum. Sokağa çıktığımda çantama hep atılmış şişeleri topluyorum. Atık şişeler benim için bir sanat objesi haline geldi. Benim için hiçbir şey çöp değil. Bir çöp bile emek verildiğinde sanat eseri haline gelebiliyor. Yakınlarımın özel günlerinde onlara para verip, çeşitli hediyeler alabilirim. Ancak bunların manevi değeri olmuyor. Bu yaptığım eserleri yakınlarıma hediye ettiğimde, manevi bir değer de yüklemiş oluyorum. Çünkü bu hediyelerin üzerinde emeğim, düşüncem ve zamanım var. Böylece yaptığım süs eşyaları, bir sanat eseri gibi o evleri süslüyor. Bu tür çalışmalar beni hayata bağlıyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Sürekli tasarımlar hakkında düşünüp kafa yoruyorum. Bu beni Alzheimer tehlikesinden de koruyor. Dedikodu yapmaktan sakınıp, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Güzel eserler ortaya koymak beni mutlu ediyor. Görenler çalışmalarımı çok beğeniyor ve tebrik ediyor."

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