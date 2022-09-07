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Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Ceviz kabuğunun mucizevi faydaları

07.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz en sık tüketilen kuruyemişlerdendir. Uzmanlar cevizin faydalarını belirterek sağlık için düzenli olarak yemenizi önerirler. Cevizi yedikten sonra ceviz kabuklarını çöpe atıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Ceviz kabuğunun faydalarını duyduktan sonra çöpe atmadan bir kez daha düşüneceksiniz.

Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Ceviz kabuğunun mucizevi faydaları

Tatlılarda en çok kullanılan kuruyemiş olan ceviz herkes tarafından seviliyor. İçerisinde bulunan sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller sayesinde kalp ve beyin sağlığına oldukça fazla faydası olduğu bilinen cevizin kabuğunun da çok çeşitli faydaları bulunuyor. Cevizin kabuğu nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir merak ediliyor. Birçok rahatsızlığınıza iyi gelecek ceviz kabuğunun faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini bu haberden öğrenebilirsiniz

CEVİZ KABUĞU FAYDALARI

SİNDİRİMİ DÜZENLEYEREK KOLAY KİLO VERMENİZİ SAĞLAR

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Ceviz kabuğu ile hazırlanan ceviz kabuğu suyu kilo vermek isteyenlerin yardımcısı oluyor. Kilo verme sürecinde ihtiyacınız olan ödem atma ve yağ yakma durumunu ceviz kabuğu ile gerçekleştirebilirsiniz. Fazla kilolardan kurtulmak için ceviz kabuğunu hayatınıza alabilirsiniz. Düzenli kullanımda ceviz kabuğu ile kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Ceviz kabuğunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da vurgulanır. Saraçoğlu içinde ceviz bekletilen suyun içilmesinin kan şekeri dengeleyip, sindirimi düzenleyerek zayıflamayı kolaylaştırdığını söylemektedir.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

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Ceviz kabuğu kaynatmanın faydaları bazı hastalıklara karşı vücut direncinin artmasını sağlar. Kanser riskini en aza indirmek için ceviz kabuğu ile hazırlanan kürden tüketmeniz önerilir. Ceviz kabuğunda bulunan mineraller sayesinde vücudunuzda kanserli hücrelerin oluşma ihtimali en aza inebilir. Bunun için günlük olarak ceviz kabuğu suyu içmeniz tavsiye edilmektedir. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz kabuğunu kanser düşmanı olarak tüketmenizde fayda var.

STRESTEN UZAKLAŞTIRIR

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Ceviz kabuğunun faydası nedir sorusuna verilen cevaplar arasında herhalde en çok sevileni stresi düşürebilmesidir zira stres çağımız hastalıklarının çoğunun kök nedenidir. Telaşlı ve yorgun günlerin ardından ceviz kabuğu suyu tüketirseniz, tüm stresinizi kısa süre içinde atabilirsiniz. Çünkü ceviz kabuğunda sinirleri yatıştıran ve stresi alan maddeler bulunur. Bu özelliği sayesinde kişi kendini daha huzurlu ve rahat hisseder.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

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Ceviz kabuğu suyu boşaltım sisteminin daha aktif çalışmasını destekler. Kabızlık gibi bağırsak problemleri ile başınız dertte ise; ceviz kabuğundan faydalanabilirsiniz.
Bağırsakları temizleme etkisine sahip olan ceviz suyu, daha rahat bir mideye sahip olmanızı da sağlar. Ayrıca bağırsaklarda oluşacak parazitleri de önler. Eğer varsa; var olan parazitlerin temizlenmesini destekler.

KALBİ KORUR

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Kalp hastalıklarından uzak kalmak ve kalbinizi korumak için Omega-3 yağ asitlerine ihtiyacınız vardır.Ceviz kabuğu da bu yağ asitlerini barındıran bir besin maddesidir. Ceviz kabuğu suyunu içerek omega ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İYİ BİR UYKU SAĞLAR

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Uyku problemleri yaşayanların ceviz kabuğu suyu tükettiğinde daha iyi ve rahat uyuduğu bilinmektedir. Vücudu rahatlattığından dolayı kesintisiz uykular ceviz kabuğu ile sağlanmaktadır.İyi bir güne uyanmak için ceviz kabuğundan yararlanabilirsiniz.

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR

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Ceviz kabuğunda bulunan B ve E vitaminleri sayesinde hücre yenilenmesi daha hızlı gerçekleşir. Ceviz kabuğu suyunun cilde sürülmesi durumunda iyileştirici krem özelliği ortaya çıkar. Kaşıntıyı geçirerek daha iyi hissetmenizi sağlar. Ceviz kabuğunun cilde faydaları ile sivilcesiz, pürüzsüz ve yağdan arınmış bir cildiniz olabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

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Ceviz kabuğunun suyu sayesinde daha güçlü bir bağışıklığa sahip olabilir ve hastalıklara karşı vücut direncinizi artırabilirsiniz. Ceviz kabuğunda çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve çeşitli vitaminler bulunur. Bu yönü ile bağışıklık dostu olduğunu ispatlar. Gün içinde almanız gereken besin değerlerini bir bardak ceviz kabuğu suyundan alabilirsiniz. Bu demek oluyor ki ceviz kabuğu öksürük ve enfeksiyon günlerinde tam bir şifa olacak.

ZİNDE KALMANIZI SAĞLAR

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Ceviz kabuğu bağırsaklarınızı rahatlattığı için vücudunuzdaki ağırlığı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca B ve E vitaminleri sayesinde daha zinde kalmanızı sağlar.
Kahvaltıda ceviz tüketildiği gibi gün içinde ceviz kabuğu ile hazırladığınız suyu da içebilir, kendinizi dinç hissedebilirsiniz.

TOKSİN MADDELERİ YOK EDER

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Ceviz kabuğunda lifli maddeler bulunur. Lifler ise vücudunuzdaki fazlalıkları atmanız için gereklidir. Ceviz kabuğu suyu içerek vücudunuzu toksin maddelerden arındırabilirsiniz. Böylece hem daha sağlıklı kalırsınız hem de vücut fonksiyonlarınız daha iyi çalışır.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL YAPILIR?

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  • Dilediğiniz kadar ceviz kabuklarını yıkayın ve tencereye ekleyin.
  • Ceviz kabuklarının üzerini bir miktar geçecek kadar; yani yaklaşık 1 litre kadar su ekleyin ve suyu kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan suyun altını kapatın ve sıcaklığın geçmesini bekleyin.
  • Sıcaklığı geçen ceviz kabuğu suyunu tüketmeye başlayabilirsiniz.
  • Ceviz kabuğu suyunun tazeliğine önem vermeyi ihmal etmeyin.
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