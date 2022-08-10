Çöpe atmayın! Saymakla bitmeyen karpuz çekirdeği faydaları

Karpuz yaz mevsiminde en sık tüketilen meyveler arasında bulunuyor. Oldukça fazla miktarda tüketilen karpuzu yediğiniz miktara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar karpuzun faydalarından yararlanabilmek için tek başına tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Karpuzun yanında başka meyve yenilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Karpuzu çekirdeğinin de birçok faydası bulunuyor ancak karpuz çekirdeği çok zengin iyot içeriyor. Bu nedenle tiroid hastalarının karpuz çekirdeği tüketmemeleri gerekmektedir.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?