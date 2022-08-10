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Çöpe atmayın! Saymakla bitmeyen karpuz çekirdeği faydaları

10.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminde en ferahlatan yiyecekler arasında karpuz bulunuyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Karpuz hem lezzeti hem de faydalarıyla sıklıkla tercih ediliyor. Karpuz içerisindeki lipoten sayesinde doğal antioksidan görevi görmektedir. Ayrıca karpuz çekirdeğinin de saymakla bitmeyen faydaları vardır.

Çöpe atmayın! Saymakla bitmeyen karpuz çekirdeği faydaları

Karpuz yaz mevsiminde en sık tüketilen meyveler arasında bulunuyor. Oldukça fazla miktarda tüketilen karpuzu yediğiniz miktara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar karpuzun faydalarından yararlanabilmek için tek başına tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Karpuzun yanında başka meyve yenilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Karpuzu çekirdeğinin de birçok faydası bulunuyor ancak karpuz çekirdeği çok zengin iyot içeriyor. Bu nedenle tiroid hastalarının karpuz çekirdeği tüketmemeleri gerekmektedir.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

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  • Karpuz çekirdekleri, kan basıncını düzenlemeye yardım eder.
  • Yüksek tansiyon gibi hastalıklarla baş etmenize destek olur.
  • Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
  • İçeriğinde B vitamini, kalsiyum, potasyum gibi mineraller bulunur. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olarak hafızayı güçlendirir.
  • İçinde doymamış yağlar vardır. Bu sayede vücuda enerji verir.
  • Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
  • Karpuz çekirdeklerinden elde edilen yağ veya çay, saçların güçlenmesine katkıda bulunur.
  • Cilt sağlığına destek olur, daha sağlıklı bir görünüm sunar.
  • Kabukları hayvan beslenmesinde kullanılırken, çekirdekleri kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, karpuz çekirdeğinin besleyici yönü araştırılmış ve gıda alanında tüketimi önerilmiştir.
  • Karpuz çekirdekleri içinde bulunan “Cucurbocitrin” adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

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faydaları karpuz çekirdeği
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