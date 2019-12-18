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Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle bir araya geldi. Levent, Üsküdar Belediyesi’nin söyleşi davetini yardıma muhtaç iki çocuğa medikal cihaz yardımı karşılığında kabul etti. Üsküdar Belediyesi de geri dönüşüm projesi kapsamında elde ettiği kazanç ile çocuklara ihtiyaçları olan cihazların alındığını belirtti.
Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasının en beğenilen isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez de sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent’i Nevmekan Sahil’de Gençlerle Söyleşi temasıyla bir araya getirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleşen sohbet ve müzik dolu etkinlikte Türk rock müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayarak her kesimden insanın gönül telini titreten Haluk Levent, dillerden düşmeyen şarkılarından bazılarını sevenleriyle birlikte karşılıklı sohbet ederek seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, programa katılması karşılığında Üsküdar Belediyesi’nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi. Söyleşinin nasıl gerçekleştiği hakkında da konuşan sanatçı Haluk Levent, “2 kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın bir durumdaydı. Ve bu iki medikal araç bir tanesi SMA’lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa’dan getirtilmesi gerekiyordu. Ve böyle bir kompozisyon yaptık. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde ben ‘söyleşi yaparım ama para alırım’ dedim. Dediler ki hay hay ne kadar istiyorsunuz. Dedim ki ben almayayım şurada bir firma var 2 tane medikal aracı alın götürün çocuklara verin. Peki onlar bu parayı nasıl verdiler söyleyeyim. Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var belki görmüşsünüzdür. “çöpleri ayrıştırın” diyor. Evde ayrıştırırsanız, Üsküdar Belediyesi onu dönüştüreceği için para kazanacak o paradan da bu medikal cihazları ödemişler. Ne güzel bir şey oldu, işte onun bütçesiyle. Teşekkür ediyorum sayın başkanıma” diye konuştu.

Gerçekleşen söyleşide soru cevap şeklinde soruları yanıtlayan ünlü sanatçı kendisiyle şarkı söylemek isteyen öğrencileri kırmayarak karşılıklı şarkılar söyledi. Bir hayranının yazdığı şiirini ise şarkıya çevirerek canlı olarak dinleyicilere söyledi.

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