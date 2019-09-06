Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, cep telefonuna yüklenen uygulamayla çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. 3 dilde hazırlanan uygulama, en yakın çöp konteynerinin de yerini gösterirken, projeyle doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğünde, 'Temiz Akdeniz Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'sıfır atık' politikasıyla uyumlu olarak 'Kollekt' adlı akıllı cep telefonu uygulaması geliştirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ile atıkların toplanması ve böylece denizlere ulaşan atığın azaltılmasının amaçlandığı uygulama, ilk olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de kullanılmaya başlandı.

'Sen göster birlikte toplayalım' sloganıyla hayata geçirilen uygulamayla doğada çöple karşılaşanlara uygulama üzerinden en yakın çöp konteynerinin yol tarifini almaya imkan sağlanırken, toplanmayacak kadar yoğun olan çöplerin ise 'Belediyeye bildirim yap' seçeneğiyle ekiplere haber verilmesi ve atıkların toplanması öngörülüyor. Uygulamaya en çok katkı verenler, toplanacak puanlarla ödüllendirilecek.

'PROJENİN BİRDEN FAZLA BİLEŞENİ VAR'

Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda proje yöneticisi Dursun Baş, "Bu alanda yaklaşık 15 yıllık çalışma tecrübesi olan bir vakıf. Kemer'de de ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi insanlarımızı dahil ederek yürüttüğümüz projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kemer Belediyesi'yle 'Temiz Akdeniz Projesi' adlı bir çalışma yürütmeye başladık 2018 yılı içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğü, Kemer Belediyesi ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteğiyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Projenin birden fazla bileşeni var. Her bir bileşende belediyeyle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle Türkiye için ilk olarak akıllı telefon uygulaması yoluyla insanları dahil ederek, beraber toplama mesajını insanlara aktararak, Kemer'deki toplam geri kazanılabilir atıkların oranının artırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra derelerden, akarsulardan ya da mesire alanlarından rüzgarla, yağmurla taşınan, denizle buluşan plastiklerin miktarının azaltılması, projenin temel hedeflerinden" diye konuştu.

Projeyi daha geniş kapsamlı düşündüklerini aktaran Baş, "Kemer, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. En önemli doğa koruma yerlerinden biri. Bu kapsamda biz bu uygulamayı burada deneyerek Akdeniz havzası ölçeğinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Burada Kemer Belediyesi'nin, Kemer'deki diğer kurumların ve Kemer halkının projeyi biliyor olması, bize destek veriyor olması çok kritik olacak" dedi.

BAŞKAN TOPALOĞLU: GÜNLÜK 400 TON ÇÖP TOPLUYORUZ

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu ise şunları söyledi:

"İlk defa Türkiye'de başlayan akıllı uygulamamız var. Tabi ki bu bizim için, Kemer için çok önemli bir uygulama. Çünkü Kemer dünyanın görmeye geldiği bir yer. Temiz bir çevre olunca insanlar rahat, daha mutlu oluyor. Günlük 400 ton çöp topluyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bunların doğaya atılanlarını azaltmak için akıllı projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile beraber bu uygulamaya dahil olduk. Az önce de buraya sizlerle beraber geldik. Çöpü gördük, fotoğrafını çektik. Programdan uyguladık ve Çevre Temizlik Müdürlüğü'müzde hemen ekranlara düştü. Bize en yakın çöp aracını gönderdiler ve çöpleri aldı. Tabii bu birden hayata geçecek bir proje değil. Çok güzel bir proje ama insanlarımızı eğiterek bunu sonuca ulaştıracağız. Sonuçta ana fikir şu, 'Birlikte yapalım, birlikte başaralım.' Bu uygulamanın ilkinin Kemer'de olması ayrıca bizim için daha büyük bir mutluluk. Biz buna her türlü desteği vereceğiz."