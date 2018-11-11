ÇÖPLERİN GERİ DÖNÜŞÜM HİKAYESİ ÇOCUK OKURLARIYLA BULUŞTU

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA)

Çöplerin geri dönüşüm hikayesi üniversite öğrencisi Ezgi Kaya’nın yazdığı,ö Yeniden Hayatö adlı kitap, İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kaya, “Velilerin bu kitabı çocuklarına okutması önemli. Çünkü, bu kitapta geri dönüşüm ve çevreci olma bilgisi veriliyor" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki genç yazar, bu yıl 37’incisi düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularına kitabını imzaladı. Kaya, Kopernik Çocuk yayınevinden çıkan geri dönüşüm temalı kitabı yazma fikrini DHA’ya anlattı. Ortaokuldan beri sürekli yazdığını kaydeden Kaya, “Kendime dedim ki 'şayet bir çocuk kitabı yazacaksam bu bir çocuklara bir şeyler öğretme amaçlı olsun'. Bu yüzden ana tema olarak geri dönüşümü tercih ettim. Çocuklar burada çöplerin geri dönüşüm maceralarını okuyacaklar. Son zamanlarda zaten gündemde olan bir konu geri dönüşüm. Özellikle İstanbul’da geri dönüşüm ve çevre kirliliği konusunda ciddi sorunlar var. Şu ana kadar hep olumlu tepkiler aldım" şeklinde konuştu.