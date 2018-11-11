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ÇÖPLERİN GERİ DÖNÜŞÜM HİKAYESİ ÇOCUK OKURLARIYLA BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

  Çöplerin geri dönüşüm hikayesi üniversite öğrencisi Ezgi Kaya’nın yazdığı,ö Yeniden Hayatö adlı kitap, İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA)
Çöplerin geri dönüşüm hikayesi üniversite öğrencisi Ezgi Kaya’nın yazdığı,ö Yeniden Hayatö adlı kitap, İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kaya, “Velilerin bu kitabı çocuklarına okutması önemli. Çünkü, bu kitapta geri dönüşüm ve çevreci olma bilgisi veriliyor" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki genç yazar, bu yıl 37’incisi düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularına kitabını imzaladı. Kaya, Kopernik Çocuk yayınevinden çıkan geri dönüşüm temalı kitabı yazma fikrini DHA’ya anlattı. Ortaokuldan beri sürekli yazdığını kaydeden Kaya, “Kendime dedim ki 'şayet bir çocuk kitabı yazacaksam bu bir çocuklara bir şeyler öğretme amaçlı olsun'. Bu yüzden ana tema olarak geri dönüşümü tercih ettim. Çocuklar burada çöplerin geri dönüşüm maceralarını okuyacaklar. Son zamanlarda zaten gündemde olan bir konu geri dönüşüm. Özellikle İstanbul’da geri dönüşüm ve çevre kirliliği konusunda ciddi sorunlar var. Şu ana kadar hep olumlu tepkiler aldım" şeklinde konuştu.

“VELİLER ÖZELLİKLE ÇOCUKLARINA OKUTMALI"
Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kaya, “Burada velilere dikkat çekmek istiyorum. Velilerin bu kitabı çocuklarına okutması önemli. Çünkü, bu kitapta geri dönüşüm ve çevreci olma bilgisi veriliyor. Ayrıca kitapta çöplerle birlikte samimiyet kurabilmeyi öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇÖPLERİN BİR HAYALİ VAR
Kitabı yazma sürecinde ailesinin kendisine büyük destek sağladığını belirten genç yazar, “Bu kitapta çöpler, yeniden hayata gelmelerinin kendileri açısından ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bir çöpün 400 yıl hatta daha fazla yılda kaybolduğunu söylüyorlar. Çöplerin tek bir hayali var, o da sokakta çürümek yerine yeniden hayata faydalı bir şekilde dönebilmek" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Ezgi Kaya'nın kitabı imzalaması
-Ezgi Kaya ile röportaj
-Genel ve detaylar

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