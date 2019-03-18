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Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki doğaseverler, inşaat atıkları ve molozlarla dolan Kargı Deresi yatağı boyunca yürüyerek, bölgede çöp yığını oluşmasına tepki gösterdi. Kargı Deresi'ndeki atıkların bir an önce kaldırılması istendi.

Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki doğaseverler, inşaat atıkları ve molozlarla dolan Kargı Deresi yatağı boyunca yürüyerek, bölgede çöp yığını oluşmasına tepki gösterdi. Kargı Deresi'ndeki atıkların bir an önce kaldırılması istendi.
Datça merkezin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağının çöplüğe dönmesi, doğaseverleri harekete geçirdi. Datça Yerel Tohum Derneği'nin çağrısı üzerine, Datça Kirlilik Avcıları ile Muğla Çevre Platformu'ndan (MUÇEP) bir grup doğasever, Kargı Deresi yatağı boyunca yürüyerek, bölgede çöp yığını oluşmasına tepki gösterdi. İnşaat atıkları ve molozların yanı sıra otomobil lastiklerinden ev eşyalarına, klozetten tıbbi atıklara kadar her türlü atık maddenin bulunduğu dere yatağı, görenlerin tepkisine neden oldu. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, burada yaptığı konuşmada, Kargı Deresi'ndeki kirliliğin had safhaya ulaştığını belirterek, "Kirlilik denizimizi, toprağımızı etkiliyor; çünkü artık kirlilik her yere sıçramaya başladı. Su kaynağı merkezlerimizden biri olan Kargı Deresi, moloz yığınına dönüşüp, kangren olmaya başladı. Bunun gibi her yerden sinyaller geliyor. Bu gidişata 'Dur' dememiz gerekiyor. 'Datça için neler yapabiliriz' düşüncesiyle buraya geldik. Her şey, daha yaşanabilir bir Datça için. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve yüreği Datça aşkı ile yanan herkesin katılımıyla temiz bir Datça için güç birliği oluşturmak amacındayız" diye konuştu.
'AYNI HAVAYI SOLUYORUZ'
Bu işin sadece Datça Belediyesi'nin işi olmadığını kaydeden Karacan, "Belediyenin de kendine göre savunması var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hafriyat döküm alanı için yer talebinde bulunmuşlar, çözüm bulunamamış. Gönül isterdi ki burada; tüm siyasi partilerin liderleri olsun, kaymakam, belediye olsun. Hangi partili olursanız olun, aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gıdaları yiyoruz. Darağacına gönderecek kadar o kadar çok olumsuzluk yaşadık ki tüm detayına girmek istemiyorum. Bizim tek amacımız, temiz yaşanabilir bir Datça için bir hareket başlatmaktır. Umarım, bu adım bir başlangıç olur. Umarım, en kısa sürede soruna çözüm bulunur" dedi
Eyleme katılanlardan Gülennur Başkol (60) ise Kargı Deresi ve çevresindeki kirliliğin, Datça'ya yakışmadığını dile getirerek, "Datça'nın doğal güzellikleri içinde böylesi bir pisliği hiçbirimiz görmek istemiyoruz. Lütfen, biraz daha duyarlı olalım. Geleni gideni, hepimiz doğamıza sahip çıkmalım" diye konuştu.

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Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylemÇöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylemÇöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylemÇöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem

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