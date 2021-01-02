Çöplüğü Ormana Çevirdi

Duygularını VOA Türkçe’ye anlatan Erginoğlu, ağaç sevgisinin çocukluktan kaldığını söyledi. Erginoğlu, “Ben küçükken bizim bahçemiz vardı, ağaç ekiyorduk. Ağaç ekmek bizim sanatımız gibi oldu. Küçükken babam, dedem, ağaç ekerlerdi. Ben de onu sürdürüyorum. Kahveye gitmiyorum, sigara içmiyorum, kalabalıklara girmiyorum. Sabah buraya geliyorum, akşama kadar çalışıyorum, sonra evime gidiyorum. Eskiden burası çöplüktü, pislik doluydu, naylonlar falan vardı. 1 yıla yakın bir süre de burayı temizledik. Ben hala da temizliyorum. Ağaçların hepsini ellerimle ektim buraya. 10 bin tane ağaç ektim. Hepsini ben ektim. Kanallarını açıyorum, su geldiği zaman, suluyorum. Yukarıda bir çeşme vardı, boşa akıyor suyu boşa, buraya getirdim” dedi.

71 yaşındaki Erginoğlu hayatının son 26 yılını doğaya adamış. Küçüklükten başlayan ağaç sevdasını yaşatmaya devam eden Erginoğlu kentin dört yanını ağaçlarla donatmış. Erginoğlu’nun son eseri ise çöplük alanında yaptığı orman olmuş. Her gün sabahın erken saatlerinde ağaçlandırma yaptığı alana gelen Erginoğlu, çevreyi temizliyor, ağaçların bakımını yapıyor. Ağaçlara çocukları gibi bakan Erginoğlu, bütün gününü onlarla geçiriyor.

Ağaçların bir kısmını Orman İşletmesi'nden alan Erginoğlu, meyve ağaçlarının tamamını kendi parasıyla satın almış. Şimdiye kadar tek başına 20 bin ağaç ektiğini söyleyen Erginoğlu, “Çam ağaçlarını Orman İşletmesi verdi, zeytin ve meyve ağaçlarını ben kendi cebimden aldım. 10 yıldır burada ağaç ekiyorum. Yeni yolda 3 bin ağaç, Mardin girişinde mezarlık tarafına bin ağaç ektim. Nusaybin yoluna orman sahasına çok ağaç ektim. 400 kilo meşe palamudu tohumu aldım ve oralara ektim. Bugün de devam ediyorum. 26 yıldır bunu yapıyorum. Şimdiye kadar en az 20 bin ağaç ektim birçok yere. Hala buraya geliyorum, çapalıyorum, dallarını buduyorum, taşlar varsa, taşları topluyorum. Buraya ilaç atıyorum. Yerde hiç yabani ot yok, ilaçlıyorum. Her yıl kendi cebinden bin liraya yakın para harcayıp ilaç alıyorum, buraya atıyorum” diye konuştu.

Doğa ile uğraşmanın kendisine enerji verdiğini söyleyen Erginoğlu, ağaçlara zarar vermemeleri şartıyla, herkesin ağaçlardan meyve toplayabileceğini söyledi. Erginoğlu, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Buraya, ağaçların arasında, geldiğim zaman kendimi genç bir delikanlı gibi hissediyorum. Neşeli oluyorum. Hiçbir hastalığım yok, çam ağaçlarının kokusu çok güzeldir. Buradaki mahalleli benden çok memnun. Ağaç ektim diye beni çok seviyorlar. Kayısı var, zeytin var, incir var. Gelip yiyorlar, ben sesimi çıkarmıyorum. ‘Ağaçları kırmayın, istediğiniz kadar yiyin, helal olsun size’ diyorum. Ben ölene kadar buraya geleceğim. Sağlığım yerinde olduğu sürece gelmeye devam edeceğim. Ölüm var, hepimiz öleceğiz. Sağlığım yerinde olduğu sürece buraya gelmeye devam edeceğim. 71 yaşındayım şimdiye kadar hiçbir hastalığım da olmadı. İnşallah devam edeceğim.”

Minik ormanın bulunduğu alan dik yamaç olmasına rağmen Erginoğlu, vazgeçmemiş. Yürümenin bile zor olduğu yamacı ağaçlandıran Erginoğlu, Corona virüsü salgınına rağmen, ağaçlarını ihmal etmiyor. Her gün yamaçtan aşağı inip çıkan Erginoğlu, bütün enerjisini ağaçlarına harcıyor.

