HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı

06.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı

Mardin'de Şeyhmus Erginoğlu (70), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi diktiği 10 bin fidanla orman alanı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında Erginoğlu için 'Allah senden razı olsun' mesajı paylaştı.

Mardin'de yaşayan Şeyhmus Erginoğlu, 'çöplük' denilen bir alana fidan dikmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erginoğlu'na 7 bin çam, 3 bin çınar olmak üzere 10 bin fidan desteği verildi.

Diktiği fidanlarla alanı, ormana dönüştüren Erginoğlu, gece saatlerinde bile fidanları kontrol ettiğini söyledi. Erginoğlu, "Gece saat 1'de kalkıp buraya geliyor, sulama yapıyordum. Çöplük olarak kullanılan bu alan devletindir. Herkes böyle yapsa Mardin'in etrafı yemyeşil orman olur. Bu alanın, yukarı bölümlerinde de boşluk var. İnşallah bin tane daha ağaç, oraya dikeceğim" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Şeyhmus Erginoğlu'nun bu girişimini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Pakdemirli, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Türk Bayrağı'nı çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

Türk Bayrağı'nı yakmıştı! Hastanede gözlem altına alındı

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti

Sosyal medyada beğeni yağdı! Müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı

İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi onlara kaldı

Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

Uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.