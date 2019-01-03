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Çöplükte çok sayıda köpek ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki çöplük alanda 10'dan fazla köpek ölüsü bulundu.

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki çöplük alanda 10'dan fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanlardan numune alındı. Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesindeki çöplük alanda 30 Aralık'ta 10'dan fazla köpek ölüsü bulundu. Kış döneminde çöplük alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakan Isparta Hayvan Koruma Derneği üyeleri tarafından fark edilen köpek ölüleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İhbar üzerine olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Hayvanların nasıl ve neden öldüklerinin belirlenmesi için numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Kaymakam Sertaç Kırçuval'ın talimatıyla savcılık tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ' Isparta Hayvan Koruma Derneği tarafından sosyal medyada konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, veterinerleri ve jandarma eşliğinde hayvanlar sayıldı. Ölüm sebepleri araştırılmak üzere numuneler gönderildi. Dernek olarak bunu yapanların araştırılması, hayvana, insan sağlığına, doğaya zarar vermekten haklarında işlem yapılması için şikayette bulunduk. Konu savcılığa intikal etti. Bu vahşeti yapanların cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız" denildi.

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