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Çöplükte pimi çekilmiş el bombası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde çöp dökülen alanda bulunan pimi çekilmiş el bombası polisi harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Adsız Mahallesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasındaki çöp döküm sahasında çalışma yapan özel şirket çalışanı tarafından bir adet el bombası bulundu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde çöp dökülen alanda bulunan pimi çekilmiş el bombası polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Adsız Mahallesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasındaki çöp döküm sahasında çalışma yapan özel şirket çalışanı tarafından bir adet el bombası bulundu. Bombayı bulan kişi tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine gelen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemeye alınan el bombasının fünyesinin çekilmiş olduğu ve eğitim bombası olarak kullanıldığı tespit edildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından bombanın bulunduğu yer polis bölgesi olması nedeniyle bulunan bomba polis ekipleri tarafından incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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