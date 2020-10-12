Çöplükte yiyecek arayan filler! Korkunç fotoğraf birincilik ödülü aldı

Fotoğrafçı Tilaxan Tharmapalan'ın fotoğrafı, jüri üyeleri tarafından "Değişen Dünyamız" yarışmasının temasına değinmek için seçildi ve ona 1000 sterlin para ödülü kazandırdı.

Fotoğrafta görülen filler, Ampara Bölgesi'ndeki bir vahşi yaşam sığınağının yakınında yemek arıyorlar.

Birleşik Krallık Kraliyet Biyoloji Derneği fotoğrafçılık yarışmasının kazanan fotoğraflarından bazıları, insanların vahşi yaşam ve çevre üzerindeki zararlı etkisinin altını çizdi.

Yılın kazanan fotoğrafı, insanın filler alemini nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir hatırlatma.

Fillerin, çöpleri yemekten hastalandıkları ve öldüğü biliniyordu. Yetkililer, yakın zamanda bu korunan alanların yakınında çöp atılmasını yasakladı.

REKOR SAYIDA FİL ÖLDÜ

BBC'ye göre 2019'da Sri Lanka'da rekor sayıda fil öldü. Ülkedeki filleri öldürmek yasadışı olmasına ve aynı zamanda ölüm cezasına çarptırılmasına rağmen 361 ölümün büyük çoğunluğuna insanlar neden oldu.

Mongabay News'e göre, Sri Lanka'da tahmini olarak 7.500 vahşi fil kaldı ve nüfus, yüzyılın başından bu yana neredeyse yüzde 65 oranında düştü.



