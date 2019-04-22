HABER

Çöplükteki onlarca hayvanı doyurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kırklareli Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümden elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için 300 kilo mama aldı.

Çöplükteki onlarca hayvanı doyurdular

Kırklareli Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümden elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için 300 kilo mama aldı. Alınan mamalar, Lüleburgaz TOKİ bölgesinde bulunan çöplükte yaşayan sokak hayvanlarına bağışlandı.
Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümden elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için 300 kilo mama aldı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında alınan mamalar DOYASA Lüleburgazlı avukat ve hayvan hakları savunucusu İlknur Kantarcı ile beraber Lüleburgaz TOKİ bölgesinde bulunan çöplükte yaşayan sokak hayvanlarına ulaştırıldı.
Vahşi depolama alanı olarak bilinen alanda yaşayan sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu söyleyen DOYASA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnci Dalca, “Derneğimizin Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileriyle beraber bağışladığı mamaları TOKİ çöplüğündeki hayvanlarımıza bağışladık. Burada bulunan hayvanlarımızın sayısının çokluğunu ve bakımsızlığını gözlemledik maalesef. Bu konuda belediyemize çok iş düşüyor. Hayvanlarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor” dedi.
DOYASA Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Çıdar ise "Bir sigara parası bile bağışlansa onlar için yaşam kaynağı olacak. Bu konuda vatandaşlarımıza ricada bulunuyorum. Vicdanlı çocuklar yetiştirelim. Vicdan sahibi çocuklar hayvanlara, anne ve babalarına merhamet eden vatandaşlar olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Çöplükteki onlarca hayvanı doyurdular

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Ahmet Kural ve Sıla arasındaki "darp" davasında ikinci duruşma (1)Ahmet Kural ve Sıla arasındaki "darp" davasında ikinci duruşma (1)
Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyorTürkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cansız bedeniyle karşılaşınca...

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cesediyle karşılaşınca...

22 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Tüm kanallar için TV yayın akışı

Doğaya atılan bozuk peynirler koyunları telef etti

Görünce şok oldular! 'Onlar da giderse biz ne yaparız?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.