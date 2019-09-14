Çöplükten Sanat Eserine Dönüşen Hurdalar

Asıl mesleğinin ve geçim kaynağının çiftçilik olduğunu ifade eden Gören, “Kendi köyümde küçük atölyemde maket, heykel ve objeler yapmaktayım. Küçükken çok iyi telden arabalar yapardım. Daha sonra evlenince çocuğuma farklı bir oyuncak yapmaya başlamıştım. Oyuncaklarım şu şekilde bu şekilde olsun derken sonuçta maket ve heykellere çevirdim’’ dedi.

Yaptığı çalışmaları Ankara ve Gaziantep’te açılan sergilerde sergileyen Abdullah Gören, bazı heykellerini 10 gün içerisinde yaparken, insan boyutundaki heykellerinin yapımının ise 7 ay sürebildiğini söyledi.

Nizip İlçesine bağlı kırsal mahalle olan Eskikonak’ta yaşayan Abdullah Gören 10 yıl önce başladığı hurdadan objeler yapma sanatını kararlılıkla sürdürüyor. Sanayi, çöp ve hurdalıklardan işlevsel özelliğini yitirmiş metal parçaları toplayan Gören, çiftçilikten arta kalan zamanını sanat eserleri ve çocuklarına oyuncaklar yaparak geçiriyor.

Gaziantep’te hurda malzemeleri toplayarak köydeki evinin atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren çiftçi Abdullah Gören, yaptığı objelerle hem stres atıyor hem de yerel ve ulusal sergilere hazırlanıyor.

İşlevsel özelliğini yitirmiş araç ve sanayi hurdalarından maket, heykel ve duvar objeleri yaparak aynı zamanda küresel silahlanmaya dikkat çekmek istediğini dile getiren Gören, “Atölyemdeki kullandığım hurdaların tamamını Nizip’teki sanayi hurdacılarından topluyorum, burada kendi halimde boş olduğum zamanlarda atölyemde çalışıyorum. Çalışmalarım demirden olduğu için istediğim gibi eğriterek farklı şekiller vermekte zorlanıyorum. Kendi küçük atölyemde kısıtlı imkanlarımla kendi kendime çalışıyorum. Gerçekten çok zor, beni yıpratıyor. Bu konuda farklı bir destek de alamadım herhangi bir yerden. Fikir olarak da destek sağlayacak insanlar olmadı, tamamıyla kendi kendime zihnimi zorlayarak fiil ve fikirlerle yaptım çalışmalarımı. Koloni halinde eli silahlı heykellerim yapıyorum. Burada temel amacım küresel silahlanmaya dikkat çekmek. Bunun haricinde çiçekler, duvar süsleri, saatler, maketler vesaire çalışmalarım oluyor’’ diye konuştu.

Atölyede ürettiği sanat eserlerinin kendi çocuklarının da ilgisini çektiğini belirten Gören, “Çocuklarım bazen gelip atölyedeki çalışmalarıma katılıyorlar. Farklı farklı tasarım becerileri bu konuda kendilerine fayda sağlıyor. Çocukların farklı oyuncaklara ihtiyacı var ama benim düşlerim insanların çocuklarına kendi oyuncaklarını yapma fırsatı verebilmeleri. Çalışmalarımı fırsat bulduğum her alanda, imkanlar şartlar ve koşullar doğrultusunda sergilemek istiyorum. Çalışmalarım tamamen işlevsel özelliğini yitirmiş araç, makine ve sanayi hurdalarından oluşmakta. Tamamen çöplükten sanata, çöplükten vitrinlere eserlerdir’’ ifadelerini kullandı.

Evli ve 2 çocuk babası Abdullah Gören’in en büyük hayali ise 10 yıldır kendi elleriyle yaptığı sanat eserlerini uluslararası bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunmak.

