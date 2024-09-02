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'Çöpte bebek buldum' deyip hastaneye gitti! Akılalmaz kurgu... Gerçek emniyette ortaya çıktı

02.09.2024 16:56
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Avcılar'da evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu öne süren kişinin yalanı emniyetteki ifadesinde ortaya çıktı. Anne ve doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı. Toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı olayda bebeğin babasını bulma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

'Çöpte bebek buldum' deyip hastaneye gitti! Akılalmaz kurgu... Gerçek emniyette ortaya çıktı

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Yeşilkent mahallesinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu öne süren H.K., Esenyurt Devlet Hastanesine gitti. Erkek bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olumsuz bir durum tespit edemedi.

ISTANBUL---AVCILARDA-COPTE-BEBEK-BULDU_370865_102552

Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi. İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi. Doğumun ardından S.N. ile anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti.

ISTANBUL---AVCILARDA-COPTE-BEBEK-BULDU_370868_102552

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadın da gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda bebeğin babasını bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar bebek çöp
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