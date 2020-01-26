HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, olaya tepki göstererek, bunu yapanların bulunmasını istedi.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Göktaş, çöpün yanından geçtiği sırada hareketsiz halde yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden Göktaş, köpeğin bir kısmının yanmış ve ölü olduğunu belirledi. Kendisinin de 2 köpeği olduğunu belirten Ebru Göktaş, "Sabah görünce şok geçirdim. Benim de 2 köpegim var. Sürekli mahallede gezdiren biriyim. Böyle canilerin barındığını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Bunu yapanlarda vicdan kalmamış"dedi. Konya'da bulunan hayvan hakları dernekleri de duruma tepki göstererek, bunu yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler
Ataşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdıAtaşehir’den Elazığ’a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

Konya ve Afyonkarahisar arasında ’domuz eti’ tartışması

İki il arasında 'domuz eti' tartışması

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Çöpte korkunç görüntü!

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 6 kilo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.