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  4. Çöpte bulduğu incik boncukla süslediği aracı ile neşe saçıyor... Süslerin arasından bir tanesi ise 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' sözü ile damga vuruyor

Çöpte bulduğu incik boncukla süslediği aracı ile neşe saçıyor... Süslerin arasından bir tanesi ise 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' sözü ile damga vuruyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 18:07
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Giresun'da temizlik işçisi Ercan Memiş, çöp kovasını bulduğu eşyalarla süsleyerek sokaklara neşe katıyor. Yaratıcı süslemeleriyle çevresinin takdirini toplayan Memiş, işini sevmenin yanı sıra çevredekilerle sohbet etmeyi de seviyor. Kovasına astığı 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' yazısı çevre halkı tarafından oldukça dikkat çekiyor.

Çöpte bulduğu incik boncukla süslediği aracı ile neşe saçıyor... Süslerin arasından bir tanesi ise 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' sözü ile damga vuruyor

Giresun'da çöp kovasını çeşitli eşya ve objelerle süsleyen temizlik işçisi Ercan Memiş, süpürdüğü sokaklara neşesini de saçıyor.

İstanbul'da uzun yıllar matbaa işinde çalışan 47 yaşındaki Memiş, 4 sene önce memleketi Giresun'un Bulancak ilçesine döndü. Bulancak Belediyesine başvuran Memiş, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildi.

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ÇÖPTE BULDU AMA HEPSİ DEĞERLİ

Elinde süpürgesi ve tekerlekli çöp kovasıyla sokakları süpürmeye başlayan Memiş, bir süre sonra çöpte bulduğu eşyaları kovasına asmaya başladı.

Oyuncak bebek, boncuk, çiçek, bayrak, yazılar ve ışıklarla sıra dışı görünüme bürünen çöp kovasıyla çevresinden olumlu tepkiler alan Memiş, işini daha da severek yapmaya başladı. Neşesi ve mütevazılığı ile etrafına pozitif etki veren Memiş, görenlerin takdirini topluyor.

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İlçenin Ballıca mevkisinde görevli evli ve 3 çocuk babası Memiş, temizlik yapmayı sevdiğini söyledi.

İNSANLARIN GÜZEL BAKIŞI HOŞUNA GİDİYOR

İnsanların kendisine güzel gözle baktığını ifade eden Memiş, bunun da hoşuna gittiğini, kendisini motive ettiğiniz aktardı.

Memiş, kovanın üzerindeki süsleri çöp konteynerlerinden ve çevreden topladığını belirterek, şöyle devam etti:

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"Sokakta, çember adı verilen başörtüsü buldum, temizledim, yıkadım çöp kovama astım. Ondan sonra kadınlar sormaya başladı 'Bu çemberi niye burada kullanıyorsun?' Dedim 'Hatıra, burada kalıyor.' Ondan sonra baktım ki halkın hoşuna gidiyor artık süslemeye karar verdim. Çok güzel de oldu, ondan sonra gerisi geldi. 3 yıldır çöp kovam bu şekilde."

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Asılan eşyaların kendisi için değerli olduğunu dile getiren Memiş, "Plaka astım 'Ercan 28', bir de şaka babında yazı var 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' 'Kadın dert dinleme ücreti neden 200 lira? Erkeğin daha fazla olması gerekiyor.' diyenler var. Böylelikle çevredekilerle aramızda hoş sohbetler de oluyor." dedi.

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"BAZI SÜSLERİ ÇOCUKLARA VERİYORUM"

Memiş, çöp kovasını satın almak isteyenler dahi olduğuna dikkati çekerek, "İnsanların çok hoşuna gidiyor, süslerimin yarısını insanlar aldı, küçük çocuklar bile 'Süsler satılık mı?' diye soruyor. Ben de dayanamayıp bazı süsleri çocuklara veriyorum." diye konuştu.

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Kendisi için sevgi ve saygının çok önemli olduğunun altını çizen Memiş, "Yaptığım iş ve halkın tepkisi dolayısıyla gurur duyuyorum. Halkımız 'Arabayı böyle süslemişsin, bravo.' diyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor." dedi.

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DİLEK AĞACI BENZETMESİ

Ercan Memiş, çöp kovasının dilek ağacı olup olmadığı yönünde sorularla da karşılaştığını kaydederek, bu gibi soruları da şakalaşarak cevapladığını aktardı.

Çöp kovasındaki eşya ve objelerin bir sırasının olduğunu aktaran Memiş, şunları söyledi:

"En önce plakadan başladım, plaka olmazsa araba olmaz. Ondan sonra da bayrakları astım, oyuncuk bebekleri astım. Bir gelin arabası yanımdan geçti, içindeki kişi süslerini çıkardı, tabii ben kaçırır mıyım, süsleri aldım. Gelin arabası gibi yaptım, 'Gelin arabası gibi süslemişsin arabanı.' diyenler de var."

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Memiş, aracında Galatasaray amblemli bir saat de bulunduğunu belirterek, "Biraz Galatasaray fanatiğiyim, bazı vatandaşımız 'Diğer takımları da assan olmaz mı?' diyor. Galatasaray bir ayrıcalık bende." ifadelerini kullandı.

"SABAH OLSA DA İŞE GİTSEM, TEMİZLİĞE BAŞLASAM DİYORUM"

Çöplerdeki atıkları değerlendirdiğini aktaran Memiş, "Çok güzel malzemeler atıyorlar, alıyorum, değerlendiriyorum, kullanıyorum. Çok güzel görünüm sağlıyor bu atıklar." diye konuştu.

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İşini sevdiğini dile getiren Memiş, "Gece uyuyamıyorum, 'Sabah olsa da işe gitsem, temizliğe başlasam.' diyorum. Vatandaşın sevgisini kazanmak bana çok mutluluk veriyor, gurur duyuyorum." dedi.

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Memiş, İstanbul'dan dönmesiyle yaşantısının pozitif yönde değiştiğini, memleketinde insanlara hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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