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Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekipleri, bugün ailesi tarafından çöp konteynerine terk edilen erkek bebeği teslim almak üzere Kozan Devlet Hastanesi’ne geldi.

Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekipleri, bugün ailesi tarafından çöp konteynerine terk edilen erkek bebeği teslim almak üzere Kozan Devlet Hastanesi’ne geldi. Bakımı yapılan bebek hastane yetkilileri tarafından ekiplere teslim edilerek Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere uğurlandı.
Öte yandan, bebeğin annesi olduğu iddia edilen M.K.’nin (19) ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Çöpte bulunan bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi

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