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Çöpte bulunan Türk bayrakları tepki çekti

02.03.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde çöpte Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesine ait flamalar bulundu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çöpte Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesine ait flamalar bulundu. İfadesi alınan 2 tekneci, tekneleri temizlerken bayrakların bulunduğu poşetleri içine bakmadan çöpe attıklarını söyledi.
Olay, Mavikent Mahallesi Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi amblemli flamaların çöp konteynerine atıldığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada fotoğrafların hızla yayılması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla bölgeye jandarma ve Kumluca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yönlendirildi.
Yapılan incelemede bayrakların, bölgede faaliyet gösteren tekneciler tarafından fark edilmeden çöpe atıldığı anlaşıldı. Bayrakların geçen yıl Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından teknelerin süslenmesi amacıyla tekne sahiplerine dağıtıldığı belirlendi.

Bayraklar çöpten toplandı
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bayrakları çöpe attığı tespit edilen 2 kişinin jandarma tarafından ifadeleri alındı. 2 kişinin tekneleri temizlerken, poşet içinde duran bayrakları fark etmediklerini ve poşetlerin içine bakmadan çöpe attıklarını söylediği öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Bayraklar ise jandarma tarafından tek tek çöpten alınarak, götürüldü.

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