Çöpte ceset parçaları bulunması

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de cesedi parçalanarak çöp konteynerine atılan kişinin kimliği belirlendi, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgileri inceleyen polis, çuvalın bir kargo şirketinden çıktığını tespit etti. Kargo şirketi yetkilileriyle temasa geçen ekipler, söz konusu çuvalın daha önceki bir tarihte Hasanpaşa’daki bir internet kafeye teslim edildiğini belirledi.

Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu, cesedin Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu, cinayeti bu kişinin yeğeni F.Ö'nün (32) işlediği belirlendi.

Şüpheli F.Ö, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.