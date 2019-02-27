HABER

Çöpte ceset parçaları bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Kadıköy'de çöp konteynerinde parçaları bulunan cesedin Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlendi - Cinayet zanlısı olarak Öztürk'ün yeğeni ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de cesedi parçalanarak çöp konteynerine atılan kişinin kimliği belirlendi, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgileri inceleyen polis, çuvalın bir kargo şirketinden çıktığını tespit etti. Kargo şirketi yetkilileriyle temasa geçen ekipler, söz konusu çuvalın daha önceki bir tarihte Hasanpaşa’daki bir internet kafeye teslim edildiğini belirledi.

Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu, cesedin Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu, cinayeti bu kişinin yeğeni F.Ö'nün (32) işlediği belirlendi.

Şüpheli F.Ö, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

F.Ö'nün, dün akşam 19.00 sıralarında, şirketin ortak hesabında yapılan harcamalar nedeniyle tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi bıçakla parçalara ayırdığı belirlendi.

Şüpheli F.Ö'nün, olayı anlattığı arkadaşı F.Y'yi yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki internet kafeye götürdükleri bilgisine ulaşıldı.

F.Ö, F.Y. ve kafenin 2 çalışanının ceset parçalarını çuvallara koyarak 4 ayrı noktaya bıraktıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.

Polisin, cesedin diğer parçalarını bulmak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”
"Sorunları torunlara bırakacak değiliz""Sorunları torunlara bırakacak değiliz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü ceset cinayet Cinayet Büro Amirliği çöp konteyneri kadıköy Rıfat Rıza Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.