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Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa'daki Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana gelen olay mahalle bekçileri sayesinde açığa çıkarıldı. Gece saatlerinde güvenliği sağlamak için devriye gezerken bir çiftin çöpten poşet almaya çalıştığını gören bekçiler, durumdan şüphelenerek genç çifte yaklaştı.

Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde ve hassas terazi olduğunu fark eden bekçiler, poşetin içindekileri boşaltınca yüklü miktarda para saklandığını da gördü. Çifti muhafaza altına alan bekçiler, durumu polislere haber verdi.

Çöpe atılan poşetten yüklü uyuşturucu çıktı

Bursa’da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşetten 250 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 195 lira ve 200 dolar ele geçirdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri, S.B.(19) ve Ü.K.'nün (17) çöp kutusundan bir poşet almaya çalıştığını fark etti. Durumdan şüphelenen bekçiler, genç çifte yaklaştı.
Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda para olduğu fark edildi. Şahısları muhafaza altına alan bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi.
Genç çift sorgulanmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere de el konuldu. (İHA)
Olay yerinde yapılan ilk sorgusunda, poşetin kendisine ait olmadığını söyleyen S.B. ve 17 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde poşette, yaklaşık 60 bin lira değerinde 250 gram metanfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 196 lira ve 200 dolar olduğu anlaşıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp Bekçi

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