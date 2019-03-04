Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde ve hassas terazi olduğunu fark eden bekçiler, poşetin içindekileri boşaltınca yüklü miktarda para saklandığını da gördü. Çifti muhafaza altına alan bekçiler, durumu polislere haber verdi.

Çöpe atılan poşetten yüklü uyuşturucu çıktı

Bursa’da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşetten 250 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 195 lira ve 200 dolar ele geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri, S.B.(19) ve Ü.K.'nün (17) çöp kutusundan bir poşet almaya çalıştığını fark etti. Durumdan şüphelenen bekçiler, genç çifte yaklaştı.

Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda para olduğu fark edildi. Şahısları muhafaza altına alan bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Genç çift sorgulanmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere de el konuldu. (İHA)