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Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak’ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi. Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.

FOTOĞRAFLI

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

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