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Çöpten çıkan oyuncaklarla hayalleri gerçekleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Antalya'da konteynerlerden topladığı kartonları satarak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Ali Çevik, çöpten bulduğu oyuncakları temizleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor - Çocukların görmesi için "Düldül" adını verdiği sepetli motosikletini oyuncaklarla süsleyen Çevik: - "Benim hiç oyuncağım olmadı. Çocuklarına oyuncak alamayan aileler var. Çocukların mutluluğuna vesile oluyorum, istedikleri oyuncağı benden alabiliyorlar. Onlara oyuncak veremediğimde canım acıyor"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da konteynerlerden topladığı kartonları satarak geçimini sağlayan Ali Çevik, çöpten bulduğu oyuncakları temizleyerek verdiği ihtiyaç sahibi çocukların mutluluğuna ortak oluyor.

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 55 yaşındaki Çevik, yaşamı yoksullukla geçse de ekmeğini helalinden kazanmak için hep bir mücadele içerisinde oldu. Çevresinde gururu ve yardımseverliğiyle tanınan 3 çocuk babası Çevik, "Düldül" adını verdiği sepetli motosikleti ve sokakta bulup sahiplendiği "Garip" adlı köpeğiyle çöp konteynerlerinden karton topluyor.

Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Çevik, çöpten oyuncak bulmaya başlayınca ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmeye karar verdi. Küçüklüğünde hiç oyuncağı olmadığı için hep bunun üzüntüsünü yaşayan Çevik, "Her çocuğun oyuncağı olsun, sevinsin" düşüncesiyle çöpten topladığı oyuncakları özenle temizleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyor. Çocukların görmesi için sepetli motosikletini oyuncaklarla süsleyen Çevik, oyuncakların bir kısmını da evinin bahçesinde sergiliyor.

Dünyanın en büyük zenginliğini çocukların gülümsemesi olarak değerlendiren Çevik, AA muhabirine, oyuncağın çocuklar için çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin de çocukluğunda oyuncağı olmamasının acısını hep yüreğinde taşıdığını aktaran Çevik, bu düşünceyle çocukların yüreklerine dokunmaya karar verdiğini dile getirdi.

- "Onlara oyuncak veremediğimde canım acıyor"

Çöpten bulduğu oyuncakları hediye ettiği çocukların sevincinin her şeye değer olduğunu vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:

"Çocuklarına oyuncak alamayan aileler var. Çocukların mutluluğuna vesile oluyorum, istedikleri oyuncağı benden alabiliyorlar. Onlara oyuncak veremediğimde canım acıyor. Çocuklar beni gördüğünde koşarak yanıma geliyor. İstedikleri oyuncakları seçmelerine müsaade ediyorum. Bazı çocuklar da 'Amca ben de oyuncağımı verirsem aracına asar mısın?' diyor. Onlardan daha çok mutlu oluyorum. Oyuncaklarla süslü çöp arabam güzel, eğlenceli oldu. İnsanlar oyuncakla süslü arabamı görünce tebessüm ediyor."

Atık malzeme toplayıcılığını severek yaptığını ifade eden Çevik, "Bereket versin karnımız doyuyor. En azından kimseye muhtaç olmuyoruz. Kimseye el açmamak, kimseden bir şey istememek için bu işi yapıyorum." dedi.

Çevik, çöpten bulduğu yiyeceklerle de sokak hayvanlarını beslediğini sözlerine ekledi.

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