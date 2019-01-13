Çöpten çıkanlarla 45 bin ağacın kesilmesi önlendi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, 2018 yılında toplam 2 bin 650 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 45 bin 50 ağacın kesilmesini önledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre konusunda çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, modern tesisleriyle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm konusunda Türkiye'de örnek belediyelerden biri olduklarını belirtti.

Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş'de (KAYÇEV) günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile bir yılda 2 bin 650 ton kağıt atık geri dönüştürülerek 45 bin 50 ağacın kesilmesi önlendi. Yaklaşık 994 ton plastik atık geri dönüştürülerek 662 bin 4 kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca 124 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak 12 bin 400 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk."

Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'ne de tam destek verdiklerini bildirdi.

Proje ve yatırımların devam edeceğini vurgulayan Çolakbayrakdar, okullarda düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim seminerleriyle öğrencilerin çevre konusunda bilinçlendirildiğini belirtti.

