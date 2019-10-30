Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da turizm fakültesi mezunu Yusuf Bölükbaş (28), çöplere atılan kitapları toplayıp, evlerinin altında odunluk olarak kullandıkları yeri, sahafa çevirerek, gençlere kitap okumayı sevdirmeye çalışıyor. Sahafa gelenlere çay ve kahve de ikram eden Bölükbaş, ''Amacım geçim değil. İnsanlarımızın okumasını istiyorum. İnsanlar okudukça, toplumumuz daha da güzelleşecek'' dedi.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu Yusuf Bölükbaş, geçen yıl çöpe ve geri dönüşüme atılan yaklaşık 500 kitabı topladı. Ardından bu kitapları kitapseverlerle buluşturmak için evlerinin altında odunluk olarak kullandıkları yeri sahafa çevirdi. Kitapların bazılarını ücretsiz olarak veren Bölükbaş, bazılarını da cüzi miktarda satıyor.

'TOPLUM KİTAP OKUDUKCA, GÜZELLEŞECEK'

Toplumun kitap okudukça, daya iyi seviyelere yükseleceğini belirten Bölükbaş, ''İlimizde genel olarak ikinci el kitaplar çöpe atılıyor veya sobalarda yakılıyordu. Ben bunları toplayarak bu işe başladım. Daha sonra bu kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. İşletmemde ikinci el kitapları ücretli satın alıyorum. Bu işi para kazanmak yerine bir nevi hobi olarak yapıyorum. Buraya kitap almaya ve sohbet etmeye gelenlere kahve ikrar ediyorum. Amacım geçim değil. İnsanlarımızın okumasını istiyorum. İnsanlar okudukça, toplumumuz daha da güzelleşecek diye umuyorum'' diye konuştu.