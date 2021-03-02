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  4. Çöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntü

Çöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntü

02.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Türk bayraklarının atıldığı çöpü görenler tepki gösterdi. Konu ile ilgili 2 kişinin ifadesi alındı. Tekneci olduğu öğrenilen kişiler, konu ile ilgili alınan ifadelerinde temizledikleri teknelerde poşet bulduklarını ancak içine bakmadan çöpe attıklarını söyledi.

Olay, Mavikent Mahallesi Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi amblemli flamaların çöp konteynerine atıldığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada fotoğrafların hızla yayılması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla bölgeye jandarma ve Kumluca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede bayrakların, bölgede faaliyet gösteren tekneciler tarafından fark edilmeden çöpe atıldığı anlaşıldı. Bayrakların geçen yıl Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından teknelerin süslenmesi amacıyla tekne sahiplerine dağıtıldığı belirlendi.

BAYRAKLAR ÇÖPTEN TOPLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bayrakları çöpe attığı tespit edilen 2 kişinin jandarma tarafından ifadeleri alındı. 2 kişinin tekneleri temizlerken, poşet içinde duran bayrakları fark etmediklerini ve poşetlerin içine bakmadan çöpe attıklarını söylediği öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Bayraklar ise jandarma tarafından tek tek çöpten alınarak, götürüldü.

İHA

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antalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
REKLAM AMACIYLA ASILAN BİRDEN ÇOK PARTİ AFİŞ BAYRAKLARININ YANINDA TÜRK BAYRAKLARININ ASILMASI YASAKLANMALIDIR ÇÜNKÜ TÜRK BAYRAĞI BİR PARTİ BAYRAĞI GİBİ REKLAM TANITIM AMACIYLA KULLANILAMAZ BUNLAR SONRASINDA MECBUR ÇÖPE ATILIYOR HALİYLE PARTİ BAYRAKLARIYLA BİRLİKTE ÜRETİLDİKLERİ İÇİN TÜRK BAYRAKLARIDA ÇÖPE GİTMİŞ OLUYOR YANİ BU BASINA YANSIMASADA O TÜRK BAYRAKLARI YİNE ÇÖPE ATILIYOR BU YÜZDEN SADECE ÇOKLU OLARAK PARTİ BAYRAKLARININ ÜRETİLİP ASILMASI KARARI ÇIKMALIDIR.

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