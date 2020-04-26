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  4. Çöpten vahşet çıktı! 40 ayrı özel ekip peşlerinde

Çöpten vahşet çıktı! 40 ayrı özel ekip peşlerinde

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesindeki atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Çöpten vahşet çıktı! 40 ayrı özel ekip peşlerinde

Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

JANDARMA 40 ÖZEL EKİPLE ARAŞTIRACAK

Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip oluşturuldu.

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya çöp Kepez bebek

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