'Copy paste' mucidi Larry Tesler hayatını kaybetti

Modern zamanların en önemli değişimlerinden birisi bilgisayarlarla birlikte gerçekleşti. Pek çok kişi bu makinelerin gelişimine katkıda bulundu. Bunlardan birisi de 74 yaşında hayata veda eden Larry Tesler'dı.

Larry Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı görevini üstlenmenin yanında Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da görev aldı. Onu ölümsüz kılan ise 'kes, kopyala, yapıştır' kısayolları oldu.

LERRY TESLER MODSUZ BİLGİSAYARLARIN TEMELİNİ ATANLARDAN

Her ne kadar 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsüyle popüler olsa da Lerry Tesler, aslında bugün vazgeçilmez olan modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor. Böylece kullanıcılar sürekli olarak farklı girdi durumları arasında geçiş yapma derdinden kurtuldu. Tesler bu konuda o kadar kararlıydı ki arabasının plakası no modes/mod yok olarak okunuyordu. Twitter’da da @nomodes kullanıcı adıyla yer alıyordu.

Tesler, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’ın Apple’ın PERC tesislerini incelediği çalışmada onunla tanışan 3 çalışandan biriydi. Bu ziyarette Jobs, daha sonra Macintosh ile göreceğimiz grafik kullanıcı arayüzünü ilk defa görmüştü.