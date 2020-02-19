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'Copy paste' mucidi Larry Tesler hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 22:48 | Son Güncelleme

1980 ile 1997 yılları arasında Apple bünyesinde görev alan ve bilgisayarlarda kes, kopyala ve yapıştırın mucidi olan bilgisayar bilimci Larry Tesler, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

'Copy paste' mucidi Larry Tesler hayatını kaybetti

Modern zamanların en önemli değişimlerinden birisi bilgisayarlarla birlikte gerçekleşti. Pek çok kişi bu makinelerin gelişimine katkıda bulundu. Bunlardan birisi de 74 yaşında hayata veda eden Larry Tesler'dı.

Larry Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı görevini üstlenmenin yanında Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da görev aldı. Onu ölümsüz kılan ise 'kes, kopyala, yapıştır' kısayolları oldu.

LERRY TESLER MODSUZ BİLGİSAYARLARIN TEMELİNİ ATANLARDAN

Her ne kadar 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsüyle popüler olsa da Lerry Tesler, aslında bugün vazgeçilmez olan modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor. Böylece kullanıcılar sürekli olarak farklı girdi durumları arasında geçiş yapma derdinden kurtuldu. Tesler bu konuda o kadar kararlıydı ki arabasının plakası no modes/mod yok olarak okunuyordu. Twitter’da da @nomodes kullanıcı adıyla yer alıyordu.

Tesler, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’ın Apple’ın PERC tesislerini incelediği çalışmada onunla tanışan 3 çalışandan biriydi. Bu ziyarette Jobs, daha sonra Macintosh ile göreceğimiz grafik kullanıcı arayüzünü ilk defa görmüştü.

Steve Jobs’tan oldukça etkilenen ve bunu dile getirmekten çekinmeyen Tesler, Apple tanıtımından kısa bir süre sonra Xerox’taki işinden ayrıldı ve Apple’a katıldı. O dönemlerde Apple daha yeni yeni duyulmaya başlamış bir girişimdi.

Tesler, 15 Temmuz 1980’de Apple’da görev almaya başladı. Apple Lisa projesinde görev aldı. Bu bilgisayar, daha sonra bir fareye ve grafik arayüze sahip ilk Apple bilgisayarı olarak anılacaktı. Tesler Xerox’ta da benzer projeler yapmıştı.

Kaynak: Webtekno

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Anahtar Kelimeler:
Larry Tesler Copy paste

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