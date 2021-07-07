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  4. Çorabının içinden sülük çıktı, TikTok'ta milyonlarca kişi dehşete kapıldı

Çorabının içinden sülük çıktı, TikTok'ta milyonlarca kişi dehşete kapıldı

07.07.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı bir TikTok kullanıcısı bir sülük tarafından ısırıldığı anların videosunu paylaştı. Çığlık çığlığa kalan genç kadının o anları 15 milyondan fazla izlendi.

Çorabının içinden sülük çıktı, TikTok'ta milyonlarca kişi dehşete kapıldı

Ayağının ısırıldığını hisseden bir kadın, kot pantolonunu kaldırıp kanını emen bir sülük görünce dehşete kapıldı.

Avustralyalı Zoe adındaki kadıng örüntülerde kotunu yukarı çekiyor, çorabına bakıyor ve çığlık atıyor: Aman Tanrım orada büyük bir yumru var. Bakmak istemiyorum!

ÇORABIN İÇİNE BAKINCA DEHŞETE KAPILDI

Daha sonra çorabının içine bakan kadın bu kez daha fazla dehşete kapılınca başka birinin yardımıyla söz konusu sülükten kurtuldu. Bir peçeteye alınan sülük doğaya bırakılırken videoya da binlerce yorum geldi.

TİkTok kullanıcısı bir kadın, ''Senden daha fazla çığlık atabilir hatta bayılabilirim'' dedi. Başka bir kullanıcı ise ''Bu çok korkunç, bunu gerçekten yaşamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Zihinsel olarak iyileşebileceğimi hiç sanmıyorum'' dedi.

@zoenesquik

Never going outside again... ##australia ##leech ##nature ##bush ##fuckoff

♬ original sound - Zoe

Bir önceki videosunda da örümcekle mücadelesini gösteren kadın tehlikeli ve ürkütücü sürüngenleriyle Avustralya'da yaşamın zor olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Avustralya
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