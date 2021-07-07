Çorabının içinden sülük çıktı, TikTok'ta milyonlarca kişi dehşete kapıldı

Ayağının ısırıldığını hisseden bir kadın, kot pantolonunu kaldırıp kanını emen bir sülük görünce dehşete kapıldı.

Avustralyalı Zoe adındaki kadıng örüntülerde kotunu yukarı çekiyor, çorabına bakıyor ve çığlık atıyor: Aman Tanrım orada büyük bir yumru var. Bakmak istemiyorum!

ÇORABIN İÇİNE BAKINCA DEHŞETE KAPILDI

Daha sonra çorabının içine bakan kadın bu kez daha fazla dehşete kapılınca başka birinin yardımıyla söz konusu sülükten kurtuldu. Bir peçeteye alınan sülük doğaya bırakılırken videoya da binlerce yorum geldi.

TİkTok kullanıcısı bir kadın, ''Senden daha fazla çığlık atabilir hatta bayılabilirim'' dedi. Başka bir kullanıcı ise ''Bu çok korkunç, bunu gerçekten yaşamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Zihinsel olarak iyileşebileceğimi hiç sanmıyorum'' dedi.

Bir önceki videosunda da örümcekle mücadelesini gösteren kadın tehlikeli ve ürkütücü sürüngenleriyle Avustralya'da yaşamın zor olduğuna dikkat çekti.



