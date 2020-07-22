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Çorak araziydi, şimdi orayı gören tanıyamıyor! 40 yılda ormana dönüştürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sinop'un Akyörük Köyü Azak Deresi mevkiinde bulunan 3 bin 590 dekarlık çorak arazi, planlı ağaçlandırma çalışmasıyla 40 yılda ormana dönüştürüldü. 799 bin kızılçam fidanı dikilen bölgenin korunması için seferber olan yöre sakinleri, ormana gözü gibi bakıyor. İşte kimsenin zarar vermemesi için titizlikle korunan o orman...

Boyabat ilçesi Akyörük köyü Azak Deresi mevkiindeki 3 bin 590 dekar çorak arazi için 1980 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nce planlı ağaçlandırma çalışması başlatıldı. 5 yıl süren çalışma ile bölgeye 799 bin kızılçam fidanı dikilerek bakımı yapıldı.

40 YILIN ARDINDAN YEMYEŞİL ORMANA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki sel ve heyelan riskinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmada aradan geçen 40 yılın ardından alan yemyeşil bir ormana dönüştü.

Bölgedeki Akyörük, Gazidere, Alibeyli ve Karacaören köylerinde yaşayan vatandaşlar da ormana gözü gibi bakıyor.

'40 YILDA ORMAN OLDU'

Emekli orman teknikeri olan ve 1980'li yılarda Azak Deresi mevkiindeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Hikmet Kaya, "Burası bomboş bir araziydi ve biran önce yeşillendirilmesi gerektiğini düşündük. Teraslama çalışması yaptık ve sonrasında 1 yaşındaki kızıl çam fidanlarını buraya diktik. Ardından bakımını sürekli yaptık. Çalışmaya başladığımız ilk dönem buranın fotoğrafını da çekmiştim. O zaman çorak bir arazi görünüyordu fotoğrafta. Şimdi aradan 40 yıl geçtikten sonra burası bir ormana dönüştü. Ben burayı her gördüğümde eski halini bildiğim için çok mutlu oluyorum. Bunu ben nasıl başardım diye kendimle de gurur duyuyorum. Bu ormanın oksijenini teneffüs ettiğimiz için ayrıca seviniyorum" dedi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'
Akyörük Köyü Muhtarı Şaban Türk de 40 yıl önce bu alanın bomboş çorak bir arazi olduğunu belirterek, "Burası 4 köyün arasında bulanan bir ağaçlandırma sahası. Çocukluğumuzdan biliyoruz, buralar bomboşken kel bir araziyken şimdi yemyeşil oldu. Sel heyelan riskini de ortadan kaldırıyor bu ağaçlar. Köylülerimiz bu alana gözü gibi bakıyor. Ağaçlarımızı koruyoruz. Kimsenin bu ormana zarar vermesine izin vermiyoruz. Devletimiz kadar biz de koruyoruz. Rahat bir nefes aldığımız bir bölge burası, yeşilinden ormanımızdan oksijenden hepimiz yaralanıyoruz. Bu ormanını oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'KÖYLÜLER DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA ÇALIŞTI'

'KÖYLÜLER DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA ÇALIŞTI'
Ağaçlandırma çalışması başladığı yıllarda Akyörük Köyü'nde muhtar olan Hüseyin Deveci, ağaçlandırma çalışmasına bütün köylülerin destek verdiğini ve yardımcı olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:
"Orman teşkilatımızın görevlileri 40 yıl önce buraya gelip çalışma yaptı. Teraslama ve ağaç dikim çalışmalarına köylüler olarak bizler de yardımcı olduk. Biz de buralarda çalıştık 'Yeter ki ağaçlandırılsın' dedik. Yemyeşil bir orman haline geldi şimdi bakmaya doyamıyoruz. Kimse bu ormana zarar veremez hepimiz sahip çıkıyoruz. Bu güzellik 40 yılda oldu ama yine de inanılacak gibi değil." (DHA)
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