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“'Coranavirüs'e karşı destek ve organları koruma tedavisi yapılıyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Coronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğretim Görevlisi Günay Kaya, “Özellikle hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur, destek tedavisi ve organları koruma tedavisi yapılmaktadır” dedi.

“'Coranavirüs'e karşı destek ve organları koruma tedavisi yapılıyor”

İSTANBUL-(DHA)-Coronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğretim Görevlisi Günay Kaya, “Özellikle hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur, destek tedavisi ve organları koruma tedavisi yapılmaktadır” dedi.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs can almaya devam ederken, virüs vakalarda ateş, nefes darlığı ve zatürre gibi hastalıklara yol açıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Öğretim Görevlisi Günay Kaya da coronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya “Coronavirüs Çin Deniz Ürünleri pazarının (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında virüse ait kümelenme olduğu belirtilmiştir. 2003’te Çin’de SARS hastalığı ve 2012’de Lübnan-Suudi Arabistan da MERS ( Middle East Respiratory Syndrome) hastalığı etkenleri ile günümüzün yeni salgın adayı 'Coronavirüs' aynı ailedendir. Coronavirusler zoonotik (Hayvandan insana bulaşan hastalık ) virüslerdir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS'ın misk kedilerinden, MERS'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü, Çin Ülke Ofisi, Çin'in Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirdi. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlandı” dedi.

“ARTIK İSPATLANDI Kİ İNSANDAN İNSANA GEÇİŞ MÜMKÜN”

Coronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu kaydeden Günay Kaya, “Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum bulguları, ateş, öksürük ve dispne’dir (nefes darlığı). Daha ciddi vakalarda, pnömoni (zatürre), ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır. Bugün için coronavirüslere yönelik geliştirilmiş bir aşı da bulunmamıştır” diye konuştu.

“CORONAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL OLUR”

Özellikle coronovirüslere yönelik geliştirilmiş bir aşı olmadığını dile getiren Günay Kaya, “Bu tür üst solunum etkileyen viral enfeksiyonlarda her zaman enfeksiyonun üzerine eklenecek bir bakteri ile hastalık daha ciddi boyutlara ulaşabilir”şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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