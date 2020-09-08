Çorap izi deyip geçmeyin! Sağlık sorununun habercisi olabilir

Çorap izlerinin sizi hangi sağlık sorunlarına karşı uyarabileceğini bulmak için biraz araştırma yaptık. Makalenin sonunda çorap izlerini nasıl önleyeceğinizle ilgili ek ipuçlarına göz atmayı unutmayın.

YÜKSEK TANSİYON

Rahatsız edici bir şişmiş bacak hissi yaşıyorsanız, bunun nedeni bacaklarınızın alt kısmında biriken aşırı sıvı olabilir. Genellikle kendi başına ağrılı değildir ancak çorap giymek rahatsızlık verebilir. Yüksek tansiyon, sıvı tutulmasından kaynaklanır ve kalbin kanı vücutta taşımasını zorlaştırır. Vücut, genellikle bacaklara ve ayaklara yerleşen sıvıyı tutarak yanıt verir.

VARİSLİ DAMARLAR

Bacaklarınızdaki damarlar zayıfladığında, kalbinize yeterince çabuk kan veremezler. Kan daha sonra bacak damarlarınızda birikir ve ağrılı şişmeye neden olur. Bu durum, varisli damarlara katkıda bulunan faktörlerden biridir. Düzenli olarak çorap iziyle karşılaşıyorsanız, vücudunuz size damarlarınızın kanın kalbinize geri akmasına izin vermediğine dair bir sinyal göndermeye çalışıyor olabilir.

SUSUZLUK

Vücudunuz yeterince su almazsa kan damarlarınıza zarar verebilir. Hasarlı damarlar, çevreleyen dokuda sıvının birikmesine izin veren küçük sızıntılar oluşturmaya başlayabilir. Bu sıvının toplanacağı ortak yerler ayak bilekleri ve ayaklardır. Ayak bileklerinizin etrafında görünen çorap izleri vücudunuzun susuz kaldığını gösterebilir.