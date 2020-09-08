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Çorap izi deyip geçmeyin! Sağlık sorununun habercisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.09.2020 08:12 | Son Güncelleme

Çoraplarınızın ayak bileklerinizde kırmızımsı bir iz bıraktığını kuşkusuz görmüşsünüzdür. Sadece bir veya iki kez olursa, çorapların kaymasını engelleyen elastikliğin çok güçlü olduğunun bir işareti olabilir ancak çorap izleriniz çok yaygınsa vücudunuz size bir şeylerin yanlış gittiğini anlatıyor olabilir.

Çorap izi deyip geçmeyin! Sağlık sorununun habercisi olabilir

Çorap izlerinin sizi hangi sağlık sorunlarına karşı uyarabileceğini bulmak için biraz araştırma yaptık. Makalenin sonunda çorap izlerini nasıl önleyeceğinizle ilgili ek ipuçlarına göz atmayı unutmayın.

YÜKSEK TANSİYON

Rahatsız edici bir şişmiş bacak hissi yaşıyorsanız, bunun nedeni bacaklarınızın alt kısmında biriken aşırı sıvı olabilir. Genellikle kendi başına ağrılı değildir ancak çorap giymek rahatsızlık verebilir. Yüksek tansiyon, sıvı tutulmasından kaynaklanır ve kalbin kanı vücutta taşımasını zorlaştırır. Vücut, genellikle bacaklara ve ayaklara yerleşen sıvıyı tutarak yanıt verir.

VARİSLİ DAMARLAR

Bacaklarınızdaki damarlar zayıfladığında, kalbinize yeterince çabuk kan veremezler. Kan daha sonra bacak damarlarınızda birikir ve ağrılı şişmeye neden olur. Bu durum, varisli damarlara katkıda bulunan faktörlerden biridir. Düzenli olarak çorap iziyle karşılaşıyorsanız, vücudunuz size damarlarınızın kanın kalbinize geri akmasına izin vermediğine dair bir sinyal göndermeye çalışıyor olabilir.

SUSUZLUK

Vücudunuz yeterince su almazsa kan damarlarınıza zarar verebilir. Hasarlı damarlar, çevreleyen dokuda sıvının birikmesine izin veren küçük sızıntılar oluşturmaya başlayabilir. Bu sıvının toplanacağı ortak yerler ayak bilekleri ve ayaklardır. Ayak bileklerinizin etrafında görünen çorap izleri vücudunuzun susuz kaldığını gösterebilir.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Bazı ilaçlar da alt bacak şişmesine neden olabilir. Bazı tür antidepresanlar ve tansiyon ilaçları, ayaklarda şişlik hissine neden olabilir. Bazı doğum kontrol yöntemleri (özellikle östrojen içeren doğum kontrol hapları) bir kadının vücudundaki hormon seviyelerini değiştirebilir su tutma ve bacak şişmesine neden olabilir.

BONUS: DÜZENLİ OLARAK ÇORAP İZİYLE KARŞILAŞIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Bacaklarınızda düzenli olarak çorap izleri oluşuyorsa, en iyisi bir doktora danışmaktır ancak, rahatsız edici şişmiş bacak hissini hafifletebilecek bazı basit önerileri izleyerek durumu iyileştirebilirsiniz.

  • Tuzu azaltın.
  • Sağlıklı kilonuzu koruyun.
  • Kompresyon çorapları giyin.
  • Pozisyonunuzu sık sık değiştirin. Uzun süre oturmaktan ve ayakta durmaktan kaçının.
  • Alçak topuklu rahat ayakkabılar giyin.
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