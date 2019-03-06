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Çorapçı kılıklı hırsızlık şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Burdur’da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan biri hamile 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Burdur’da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Çorapçı kılıklı hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Burdur’da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan biri hamile 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Burdur’da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin dün saat 15.00 sıralarında Antalya’dan Burdur’a giriş yaptığını belirledi. Burdur polisi, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi’nde bir apartmandan çıkarken yakaladı. Yakalanan 4 şüphelinin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. Biri hamile olan şüpheliler hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü.
Şüpheli erkek Ö.Ö. ile S.A ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, hamile olduğu öne sürülen S.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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