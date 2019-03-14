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Çorapçı Köyü'ndeki son çorapçı Bende bu yıl bırakacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Çorapçıköy'de erkeklerin nesillerdir süregelen çorap örme geleneği tarihe karıştı.

Semih ŞAHİN - Enver Fatih TIKIR BURSA,(DHA) BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Çorapçıköy'de erkeklerin nesillerdir süregelen çorap örme geleneği tarihe karıştı. Köyde kalan son çorap örücü erkeklerden olan ve 69 yıldır yün çorap dokuduğunu söyleyen Hüseyin Yenişen (76), Artık gözlerim görmüyor. Ben de bu yıl çorap dokuma işini bırakacağım dedi. Küçük yaşlarda çeşitli işler yaparak ailesine destek olan Hüseyin Yenişen (76), dedesinin ve babasının yapmış olduğu çorap dokuma mesleğine yöneldi. Yün çorap dokumanın gelenek haline geldiği köyde 7 yaşından itibaren dokumacılık yaptığını belirten Yenişen, köyde dokuma yapan tek kişi olarak kaldı. Yenişen, makineleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte gerilemeye giden çorap dokuma mesleğinin, taleplerin azalmasıyla birlikte bitme noktasına geldiğini dile getirdi. HERKES BU İŞİ BIRAKTI 69 yıldır çorap dokuduğunu dile getiren Yenişen, Dedelerimiz babalarımız bu işi yapıyordu. Ben de onlardan kalan işi devam ettiriyorum. 7 yaşından beri çorap örüyorum. Yaklaşık 69 yıldır bu işi yapıyorum. İp alıp çorap örmeye başlıyoruz. Sonra da satışını yapıyoruz. Çorap satılmadığı için herkes bu işi bıraktı. Ben devam ediyorum. Belli müşterilerim var. Pazarlara gidip kendim satıyorum. Yaşım geçti. Gözlerim görmüyor. Ben de bu yıl çorap dokuma işini bırakırım şeklinde konuştu. Günde 20 çift çorap yaptığını söyleyen Yenişen, Makineyle dokuduğum zaman 50 çift yapıyorum. Sabah 9 da çalışmaya başlıyorum. Akşam 5 gibi işimi bitiriyorum. Çocuklarımın hepsi çorap dokuma işini bilirler. Çocuklarımın hepsi bıraktı. Yapmış olduğum işle hem geçimime destek sağlıyorum hem de kahve ortamından kurtuluyorum. Dükkanımda zaman geçiriyorum ifadelerini kullandı.

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