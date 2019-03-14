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'Çorapçıköy'ün son çorapçısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Mahallesi'nde erkeklerin nesillerdir süregelen çorap örme geleneği, bitme noktasına geldi. 'Çorapçıköy' olarak bilinen mahallede, çorap ören sadece kendisinin kaldığını belirten Hüseyin Yenişen (76), "Artık gözlerim görmüyor.

'Çorapçıköy'ün son çorapçısı

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Mahallesi'nde erkeklerin nesillerdir süregelen çorap örme geleneği, bitme noktasına geldi. 'Çorapçıköy' olarak bilinen mahallede, çorap ören sadece kendisinin kaldığını belirten Hüseyin Yenişen (76), "Artık gözlerim görmüyor. Ben de bu yıl çorap dokuma işini bırakacağım" dedi.
Karacabey ilçesinin bir dönem yün çorap dokumanın gelenek olduğu Yenikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yenişen, 69 yıldır bu işi yapıyor. Dedesinden ve babasından miras kalan mesleği 7 yaşından beri yaptığını söyleyen Hüseyin Yenişen, köyde çorap dokuma işini yapan son kişi olduğunu belirtti. Yenişen, makineleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte gerilemeye giden çorap dokuma mesleğinin, taleplerin azalmasıyla birlikte bitme noktasına geldiğini dile getirdi.
Dokuma çorapların satılmadığı için köydeki herkesin bu işi bıraktığını belirten Yenişen, "Dedelerimiz babalarımız bu işi yapıyordu. Ben de onlardan kalan işi devam ettiriyorum. 7 yaşımdan beri çorap örüyorum. Çorap satılmadığı için herkes bu işi bıraktı. Ben devam ediyorum. Belli müşterilerim var. Pazarlara gidip, kendim satıyorum. Yaşım geçti. Gözlerim görmüyor. Ben de bu yıl çorap dokuma işini bırakırım" dedi.
Günde 20 çift çorap yaptığını söyleyen Yenişen, "Makineyle dokuduğum zaman 50 çift yapıyorum. Sabah 9'da çalışmaya başlıyorum. Akşam 5 gibi işimi bitiriyorum. Çocuklarımın hepsi çorap dokuma işini bilirler. Çocuklarımın hepsi bıraktı. Yaptığım işle hem geçimimim sağlıyorum, hem de kahve ortamından kurtuluyorum. Dükkanımda zaman geçiriyorum" diye konuştu.

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'Çorapçıköy'ün son çorapçısı'Çorapçıköy'ün son çorapçısı'Çorapçıköy'ün son çorapçısı'Çorapçıköy'ün son çorapçısı

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