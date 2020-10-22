Çorapla mı çorapsız mı? Sadece bir seçim değil, sizin hakkınızda...

Yatağa çorapla giriyorsanız, bunun nedeni muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı olmanızdır. Öyleyse, bu, cildinizin kalınlığı ve vücudunuzun metabolik hızı dahil olmak üzere fiziksel durumuzla ilgili olabilir. Metabolizması hızlı kişiler her zaman sıcak ve terli hissederken, metabolizması yavaş ve kan dolaşımı zayıf olanlar diğerlerine göre daha fazla üşür.
Ancak soğuğa duyarlı olmak, fiziksel ve biyolojik özelliklerinizle ilişkili bir durum olsa da, aynı zamanda mekan ve sıcaklık algınızla da çok ilgilidir. Böylece, çok benzer fiziksel özelliklere sahip iki kişi, dış iklimi çok farklı şekillerde algılayabilir.
Çoraplarıyla uyumak ihtiyacı hissedenler genellikle korunmaya çalışırlar. Onlardan biriyseniz, rahat yerlere bayılıyorsunuz ve her zaman başkalarıyla derin ve çok samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorsunuzdur. Hassas bir insansınız ve kişisel alanınızı paylaşmaktan çekinmiyorsunuz sarılmak ve kucaklaşmak sizi mutlu ediyor.
Çoraplarınızla uyuma fikrine tahammül edemiyorsanız ve ayaklarınızın kapalı olduğu düşüncesi sizi rahatsız ediyorsa, bunun nedeni muhtemelen ya diğerlerinden daha hızlı bir metabolizmanız, iyi kan dolaşımınız ya da cildinizin daha kalın olmasından kaynaklanmaktadır. Isıyı korumak ve üretmek için biyolojik bir yatkınlığınız var ve bu nedenle ayaklarınızı örtme ihtiyacı hissetmiyorsunuz.
Ancak, bu sadece fiziksel değil. Soğuğa karşı daha az duyarlı olmak, başkalarıyla etkileşim biçiminizle de ilgilidir. Çıplak ayakla uyuyan biriyseniz, muhtemelen çok bağımsız bir insansınızdır. Kişisel alanınıza çok değer veriyorsunuz ve başkalarıyla yalnızca etkileşimde bulunmak istediğinizde iletişime geçiyorsunuz. Bir ilişkide koruyucu bir rol üstlenme eğilimindesiniz, dürüst ve samimisiniz ve bazen meydan okuyorsunuz, ancak sizin için çok önemli olan insanlara nasıl iyi bakacağınızı biliyorsunuz.
Ama elbette, ayaklarınızı çoraplarınızda sıcak ve sıkı tutma hissini sevmeniz veya yatakta çıplak ayakla olmanın özgürlüğünün tadını çıkarmanız önemli değil. Önemli olan tatlı rüyalarınız ve huzurlu uykunuz olması!