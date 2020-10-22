Çorapla mı çorapsız mı? Sadece bir seçim değil, sizin hakkınızda...

Yatağa çorapla giriyorsanız, bunun nedeni muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı olmanızdır. Öyleyse, bu, cildinizin kalınlığı ve vücudunuzun metabolik hızı dahil olmak üzere fiziksel durumuzla ilgili olabilir. Metabolizması hızlı kişiler her zaman sıcak ve terli hissederken, metabolizması yavaş ve kan dolaşımı zayıf olanlar diğerlerine göre daha fazla üşür.

Ancak soğuğa duyarlı olmak, fiziksel ve biyolojik özelliklerinizle ilişkili bir durum olsa da, aynı zamanda mekan ve sıcaklık algınızla da çok ilgilidir. Böylece, çok benzer fiziksel özelliklere sahip iki kişi, dış iklimi çok farklı şekillerde algılayabilir.

Çoraplarıyla uyumak ihtiyacı hissedenler genellikle korunmaya çalışırlar. Onlardan biriyseniz, rahat yerlere bayılıyorsunuz ve her zaman başkalarıyla derin ve çok samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorsunuzdur. Hassas bir insansınız ve kişisel alanınızı paylaşmaktan çekinmiyorsunuz sarılmak ve kucaklaşmak sizi mutlu ediyor.

ÇIPLAK AYAKLA UYUYANLAR...

Çoraplarınızla uyuma fikrine tahammül edemiyorsanız ve ayaklarınızın kapalı olduğu düşüncesi sizi rahatsız ediyorsa, bunun nedeni muhtemelen ya diğerlerinden daha hızlı bir metabolizmanız, iyi kan dolaşımınız ya da cildinizin daha kalın olmasından kaynaklanmaktadır. Isıyı korumak ve üretmek için biyolojik bir yatkınlığınız var ve bu nedenle ayaklarınızı örtme ihtiyacı hissetmiyorsunuz.