Çorapla uyumak faydalı mı?

Siz de ayakları üşüdüğü için uykusunun bölünmesini engellemek için çorapla yatanlardan mısınız? Yoksa çıplak ayaklarınızı battaniyenin altından çıkarıp havalandırmayı mı tercih edersiniz?

Belki daha önce yakınlarınızla iki seçeneğin artı ve eksilerini tartıştınız, ama hangisi daha iyi bulamadınız.

Peki çorapla yatmanın uyku kalitemize bir faydası var mı?

Uzmanlara sorduk:

Damar genişlemesi

BBC Mundo'ya konuşan nörofizyolojist Francisco Puertas, uyuyabilmek için vücut merkez sıcaklığımızın 0,5 ile 0,8 derece düşürülmesi gerektiğini söylüyor.

Belçika'daki Liege Üniversitesi'nin Uyku Birimi'nden Puertas, "Bunu sağlamak için de el ve ayak damarlarımızın genişlemesi gerekiyor. Böylece cildimize daha çok kan gidiyor ve vücut sıcaklığı da azalıyor" diyor.

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın (NSF) internet sitesinde, bu damarlar genişleyince ısının vücutta daha iyi dağıldığı ve kişiyi uykuya hazırladığı belirtiliyor.

Uykuya dalma süresi

Öte yandan yine NSF'ye göre, bazı araştırmalar el ve ayak damarlarının genişlemesinin uykuya dalma süresini de kısalttığını ortaya koydu.