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Çorapla uyumak faydalı mı?

19.09.2018 04:06 | Son Güncelleme

Uyumak için ayaklarınıza sıcacık çorap geçirenlerden misiniz, yoksa neredeyse ayağınızı vantilatör tutacak kadar serinletmek isteyenlerden mi? Alışkanlıklar bir tarafa, çorapla yatağa girmenin uyku kalitemize bir faydası var mı?

Siz de ayakları üşüdüğü için uykusunun bölünmesini engellemek için çorapla yatanlardan mısınız? Yoksa çıplak ayaklarınızı battaniyenin altından çıkarıp havalandırmayı mı tercih edersiniz?

Belki daha önce yakınlarınızla iki seçeneğin artı ve eksilerini tartıştınız, ama hangisi daha iyi bulamadınız.

Peki çorapla yatmanın uyku kalitemize bir faydası var mı?

Uzmanlara sorduk:

Damar genişlemesi

BBC Mundo'ya konuşan nörofizyolojist Francisco Puertas, uyuyabilmek için vücut merkez sıcaklığımızın 0,5 ile 0,8 derece düşürülmesi gerektiğini söylüyor.

Belçika'daki Liege Üniversitesi'nin Uyku Birimi'nden Puertas, "Bunu sağlamak için de el ve ayak damarlarımızın genişlemesi gerekiyor. Böylece cildimize daha çok kan gidiyor ve vücut sıcaklığı da azalıyor" diyor.

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın (NSF) internet sitesinde, bu damarlar genişleyince ısının vücutta daha iyi dağıldığı ve kişiyi uykuya hazırladığı belirtiliyor.

Uykuya dalma süresi

Öte yandan yine NSF'ye göre, bazı araştırmalar el ve ayak damarlarının genişlemesinin uykuya dalma süresini de kısalttığını ortaya koydu.

NSF ayakları ısıtmanın buradaki kan damarlarını genişleterek beyni 'yatma vakti' mesajını da verebiliyor. Bu yüzden uykuya dalmakta zorlananlar için çorap güvenilir bir yardımcı olabilir.

çıplak ayak

Hollanda ve Güney Kore'de uyku sorunu yaşayan deneklerle yapılan iki ayrı araştırmanın bulguları da bu yönde.

Fizyolojik Antropoloji dergisinde yayımlanan güncel bir araştırmaya katılan genç erkeklerde, çorapla uyumanın 'uyku kalitesine olumlu etkisi' olduğu gözlemlendi.

Seul Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, yaptıkları deneylerde ayakları sıcak tutmanın uyku süresini uzatırken gece uyanma sıklığını da azalttığı sonucuna vardı. 2006'da Amsterdam'daki Vrije Üniversitesi'nden araştırmacılar da, yetişkinlerin sıcak çoraplarla rüya görmeye daha hızlı başladığına dikkat çekti.

Ancak bu araştırmalardaki katılımcılar hep uykusuzluk hastalığı (insomnia) olanlardı. Çoraplar herkesin uyku kalitesine katkı sağlamayabilir.

'Kadınlar soğuğa karşı daha hassas'

Puertos, çorapla ya da çorapsız uyumanın uykuya etkisinin, kişinin vücut ısısını nasıl ayarladığı ve soğuğa karşı ne kadar hassas olduğuna bağlı olduğuna dikkat çekti.

Puertos ayrıca, "Bu konuda yayımlanmış bir çalışma yok ama kadınlarda soğuk hassasiyetinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Sleep Advisor isimli internet sitesine göre çorapla yatma fikri birçok insana göre doğal değil çünkü dolaşımı kesintiye uğratarak ayakların 'nefes almasını' engelliyor.

uyuyan kadın

Bu kişiler genelde ayaklarını çarşafın altından dışarı sarkıtarak serinletmeyi tercih ediyor.

Özetlemek gerekirse, uzmanlara göre nasıl bir iş yerinde herkes için ideal olan bir sıcaklık yoksa, bu durum uyku için de geçerli.

Bir başka deyişle, rahat hissettiğiniz sıcaklıkta uyumanız önemli.

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