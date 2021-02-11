Çoraplardan uyuşturucu fışkırdı: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda çoraplara gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda, tespit edilen üç şahsın üzerinde ve bir ikametlerinde yapılan aramada, çoraplara gizlenmiş halde fişeklenmiş halde 179 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 15 fişek uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 540 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 1 kutu saç tokası ve 2 adet sayfaları kesik defter ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan S.K., S.B. ve O.P.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

