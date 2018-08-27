Çorapların içerisinden uyuşturucu çıktı (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çorapların içerisine sakladığı 520,29 gram bonzai ile birlikte yakalanan Tuğba. Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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