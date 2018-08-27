HABER

Çorapların içerisinden uyuşturucu çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çorapların içerisine sakladığı 520,29 gram bonzai ile birlikte yakalanan Tuğba.

TUTUKLANDI
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çorapların içerisine sakladığı 520,29 gram bonzai ile birlikte yakalanan Tuğba. Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Elif bebek uykusunda öldüElif bebek uykusunda öldü
Jandarmadan bayramda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıJandarmadan bayramda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.