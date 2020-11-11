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Çoraptan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 81 fişek eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, halk arasında "Kore Mahallesi" olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çoraptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 81 fişek eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, halk arasında "Kore Mahallesi" olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan B.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çorabın içerisine gizlenmiş satışa hazır 81 fişek eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. B.A.’yı uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alan polis, H.B.’yi de uyuşturucu madde kullanmaktan gözaltına aldı. H.B. adlı şüphelinin ayrıca yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

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