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Çoraptan uyuşturucu çıktı: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramada çorap içerisinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan çok sayıda beyaz kağıt ele geçirildi.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda A.D. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, çorap içerisinde 32 fişek 20.50 gram sentetik kannabinoid maddesi, yine çok sayıda uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan beyaz kağıt ele geçirildi. Evde bulunan G.D. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL para ele geçirildi. İkamette bulunan A.D. ve G.D. isimli şahıslar, haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da polis ekiplerince belirtilen bir adres üzerinde şüpheli N.H. isimli şahsın kimlik kontrolünden sonra üst araması yapıldı. Aramada, şahsın cebinden çıkarttığı 12 fişek 10,7 gram sentetik kannabinod (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
Çorlu ilçesinde şüpheli B.Ç. isimli şahıs durdurularak yapılan üst aramasında 11 fişek bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
Çerkezköy ilçesinde de polis ekiplerince belirtilen bir adres üzerinde şüpheli S.Z. ve A.G. isimli şahıslar üzerinde yapılan üst aramasında 4 fişek bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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