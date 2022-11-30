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  4. Çorba bekleyen öğrencilere de engel oldular! İmam hatip lisesinde belediyenin çorba dağıtımına müdahale

Çorba bekleyen öğrencilere de engel oldular! İmam hatip lisesinde belediyenin çorba dağıtımına müdahale

30.11.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün sabah saatlerinde ilçede bulunan okullara çorba dağıtımına giden Kadıköy Belediyesi ekiplerine Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul yönetimi, kantincileri ve güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Çocukların çorba almasını engelleyen yetkililer görevlerini yapmaya çalışan belediye personeline de saldırıda girişiminde bulundu.

Çorba bekleyen öğrencilere de engel oldular! İmam hatip lisesinde belediyenin çorba dağıtımına müdahale

Her sabah ilçede bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere çorba dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi personeli, bu sabah Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul yönetimi, kantincisi ve güvenliğinin sözlü ve fiziksel müdahalesiyle karşılaştı.

ÖĞRENCİLERE DE ENGEL OLDULAR

Bugün sabah saatlerinde Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giden Mobil İkram Aracı’na ve belediye ekiplerine saldırıda bulunan yetkililer aracın önünde bekleyerek çorba almak isteyen öğrencilere de engel oldu. Belediye çalışanlarının ilçede bulunan bütün okullarda bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini, öğrencilere sabah erken saatlerde ders zili çalmadan çorba dağıttıklarını, kamu olarak görevlerini yaptıklarını söylemelerine rağmen müdahale sözlü ve fiziksel devam etti. Belediye ekipleri görevlerini yapamadan okuldan ayrıldı. (İHA)

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Kadıköy Kadıköy Belediyesi İmam Hatip Lisesi

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