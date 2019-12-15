HABER

Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ne yaptırdığı çorba çeşmesi Rusya televizyon kanalının ilgisini çekti.Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kış aylarında faydalanmaları için yapılan çorba çeşmesini Rusya’nın dünyaca ünlü TV kuruluşlarından RT kanalı haberlerine taşıdı.

Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ne yaptırdığı çorba çeşmesi Rusya televizyon kanalının ilgisini çekti.
Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kış aylarında faydalanmaları için yapılan çorba çeşmesini Rusya’nın dünyaca ünlü TV kuruluşlarından RT kanalı haberlerine taşıdı. Kanalın sosyal medya hesaplarından da paylaştığı görüntülerde çorba çeşmesi, yerleşkedeki öğrenciler ve bir öğrenciyle röportaj yer alırken, görüntü İngilizce alt yazıyla desteklendi. Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya kanallarında yayınlanan görüntüler 2 günde yaklaşık 75 bin kişi tarafından izlendi.

Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Türkiye’nin yardım eli sınır ötesine uzandıTürkiye’nin yardım eli sınır ötesine uzandı
Boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyorBoya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Türkiye'den flaş Libya açıklaması

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İzmir’de deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem

E-5'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

E-5'te feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.