Diyet yapma alışkanlığı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de günden güne artıyor. Diyet konusuna meraklı olanlar ise daha çok kadınlar. Diyet yapma fikri cazip gelmeye başladıkça ve popüler bir hale geldikçe pek çok farklı diyet yöntemi de ortaya çıkmaya başladı. İçeriği, uygulama şekli ve sağladığı faydalar birbirinden farklılık gösteren diyet yöntemleri içinde en sık uygulanan yöntemlerden biri de çorba diyeti.

Çorba diyetini iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz sevdiğin çorba çeşitlerini diyet listenize ekler, isterseniz de çorbanın ön planda olduğu bir diyet programını uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tabii ki tercih edilen çorba çeşitlerinin içerdiği kalori miktarına dikkat edilmesi gereken en önemli nokta.

Diyet çorbalar genellikle brokoli, lahana, kereviz, patates, domates, sebze ve yulaf içeren çorba çeşitleridir. Eğer 10 gün boyunca bu çorba çeşitlerinden tüketirseniz ve diyetinizi bol su ile desteklerseniz hızlı bir kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Tabii diyet, sadece çorba içerek uygulanmıyor. Çeşitli sebze ve meyveler, salata gibi destek öğünler de diyet listesinin içerisinde yer almalı.