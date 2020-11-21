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Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

21.11.2020 18:17 | Son Güncelleme:
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Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapan çorbacıya gelip masaya servis isteyen grup ile esnaf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Taşlı sopalı kavga kameralar tarafından görüntülendi.

Kavga, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi.

Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı.

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Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

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Bir süre sonra yaralanların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya girmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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